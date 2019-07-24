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Ünlü grafiker Yurdaer Altıntaş hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 17:59 | Son Güncelleme

ÜNLÜ grafik tasarımcısı ve akademisyen Yurdaer Altıntaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü grafiker Yurdaer Altıntaş hayatını kaybetti

İSTANBUL,(DHA)-ÜNLÜ grafik tasarımcısı ve akademisyen Yurdaer Altıntaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altıntaş, yarın Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Ünlü grafik tasarımcısı ve akademisyen Yurdaer Altıntaş 84 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uluslararası üne sahip Altıntaş için yarın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tören düzenlenecek. Altıntaş daha sonra Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

YURDAER ALTINTAŞ HAKKINDA
Usta grafiker Altıntaş, 1957 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Atölyesinden mezun oldu. Altıntaş, 1964 yılında İstanbul'da açtığı ilk kişisel sergiyle Türkiye'de ilk grafik tasarım sergisini gerçekleştirdi. 1968'de Grafik Sanatçıları Derneği'nin kurulmasına öncülük etti. Altıntaş yurt içinde ve dışında sergiler açtı, birçok toplu sergiye katıldı. Değişik ülkelerdeki uluslararası bienal ve trienallere çalışmaları kabul edildi.

BİR ÇOK ÖDÜLÜ VARDI
Uluslararası üne sahip Altıntaş'a 2004 yılında ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations / Uluslararası Grafik Tasarım Dernekleri Konseyi) tarafından "Icograda Başarı Ödülü", 2011 yılında TÜYAP 21. Uluslararası Sanat Fuarı'nda "Sanatçı Onur Ödülü", 2012 yılında "Polonya Cumhuriyeti Gloria Artis Kültür Liyakat Madalyası", 2014 yılında "Polonya Cumhuriyeti Üstün Hizmet Liyakat Nişanı Şövalye Haçı", 2016 yılında da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından kendisine Türk Tasarım Danışma Konseyi'nin "Onur Odülü" verildi.
Altıntaş, 2009 yılında AGI (Alliance Graphique Internationale / Uluslararası Grafik Birliği) üyeliğine seçildi. 1995 yılında profesör olan Altıntaş, 1996 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım bölüm başkanlığına, 2001 yılında üniversite yönetim kurulu üyeliğine atandı. 2002 yılında aynı üniversiteden emekliye ayrıldı. Yakın bir zamana kadar İstanbul Kültür Üniversitesi ve Işık Üniversite'sinde grafik tasarım eğitimine katkıda bulunmayı sürdürdü. Temmuz 2019'da Yapı Kredi Yayınları tarafından, Altıntaş'ın 60 yılı aşan verimli meslek yaşamını kapsamlı bir biçimde özetleyen "Yurdaer'i Anlatmak: Yurdaer Altıntaş'ın Yapıtlarına Kesintisiz Bir Bakış" başlıklı kitap yayımlandı.
(FOTOĞRAF)

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