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Ünlü Gurme Mehmet Yaşin aşure dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 16:14 | Son Güncelleme

ÜNLÜ Gurme Yazar Mehmet Yaşin, CarrefourSA'nın 'aşure elden ele değil, kalpten kalbe verilir' sloganıyla Maltepe'de düzenlediği etkinlikte müşterilere aşure ikram etti.

İSTANBUL, (DHA) - ÜNLÜ Gurme Yazar Mehmet Yaşin, CarrefourSA'nın 'aşure elden ele değil, kalpten kalbe verilir' sloganıyla Maltepe'de düzenlediği etkinlikte müşterilere aşure ikram etti. Malzemesinin abartılmaması gerektiğini söyleyen Yaşin, "Aşurede 'peltemsi tat' arıyorum" dedi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, bolluk ve bereketin simgesi, paylaşma ve dayanışmanın vesilesi, birlikteliğin en güzel ifadesi olarak bilinen aşure ayını müşterileriyle birlikte kutladı. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Ünlü Gurme Yazar Mehmet Yaşin CarrefourSA’nın Maltepe Park AVM’deki hipermarketinde aşure ikramı etti.

"15 BİN MÜŞTERİMİZE AŞURE İKRAM EDECEĞİZ"

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Aşure ayı boyunca, yirmiye yakın markette, yaklaşık 15 bin kişiye aşure ikram edilecek. Aşure toplumumuzda birlik, beraberlik ve dayanışmanın bir sembolüdür. Biz de aşure ayını en iyi şekilde kutlamak için çalışıyoruz. Müşterilerimize bedava aşure dağıtıyoruz. Bu beraberlik ve dayanışmayı onlarla beraber yaşamak istiyoruz. Aşure ayını hep beraber kutlamak arzusundayız. Aşurelik ürünlerimiz en uygun ve hesaplı bir şekilde müşterilerimizle buluşturuyoruz. Tarifler verip, malzeme seçme konusunda yardımcı oluyoruz. Aşure ayını bütün müşterilerimizle birlikte birlik ve beraberliğe hizmet etmesini ve en iyi şekilde geçirmeyi diliyoruz" dedi.

"AŞUREDE 'PELTEMSİ TAT' ARIYORUM"

Ünlü Gurme Yazar Mehmet Yaşin ise, "Aşure birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesidir. 'Aşure yiyelim, dost olalım' mesajı verir. CarrefourSA aşureyi müşterilerine dağıtıyor. İlgi de fazlaydı, kepçe yetiştiremedim. Aşureyi tatlandıran nardır, bereketi simgeler. Aşurede ben biraz 'peltemsi tat' arıyorum. Bide içine katılan malzemelerin birbirleriyle uyum içinde olması gerekiyor, bu işte ustalık işidir" diye konuştu.

"BİR GÜN BEKLETİP ÖYLE TÜKETİN"

Aşurenin malzemesinin abartılmaması gerektiğini söyleyen Yaşin, "Klasik nohut, kuru fasulye, kuru kayısı, üzüm gibi birbirlerine uyan tatlıları yan yana getirip şekerini de abartmadan, bazıları şekeri çok koyuyor yenmiyor. Aşure soğudukça içindeki bakliyat suyu çekecek ve jölemsi hal alacak işte o en güzel halidir. Daha güzel bir tat yakalamak için aşureyi bir gün bekletmek lazım" diye önerilerde bulundu.

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