Ünlü güvenlik uzman Yarar: Dışarıdaki operasyon alanları Kıbrıs Harekatı'nın 7 katından büyük

Yarar, Biga Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Barış Pınarı Harekatı ve yeniden çizilen sınırları anlattı.

Biga'ya iki yıl önce geldiğini ve bir konferans verdiğini anımsatan Yarar, "O zaman, 'Fırat Kalkanı Harekatı, Suriye'de yapacağımız harekatın başlangıcı' demiştim. 'Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Kandil'e giden sürecini göreceğiz.' demiştik. 'Bundan sonra terör örgütünün sözde lider kadrosunun teker teker öldürüldüğü günleri göreceğiz.' demiştik. Bir yol haritası çizmiştik." diye konuştu.

'ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI, ASİMETRİK BİR SAVAŞ'

Yarar, İkinci Dünya Savaşı'nın bir konvansiyonel bir savaş olduğunu belirterek, "Üçüncü Dünya Savaşı, bir asimetrik savaş. Yani terör örgütleri ve benzeri örgütler üzerinden yapılan çatışmaları yaşıyoruz. Bu yüzden devletler birer birer yıkılıyor. Biz farkında olmuyoruz. Libya, Sudan, Afrika ülkeleri dahil olmak üzere en az 20 ülke var. Dünyadaki bütün ülkelerin adları birer birer tarih sayfasından siliniyor. Biz, böyle bir dönemi yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.