HABER

Ünlü halk ozanı Ali Ekber Gülbaş sanatta 60’ıncı yılını kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 15:58 | Son Güncelleme

Ekberi Mahlasıyla bilinen ünlü halk ozanı Ali Ekber Gülbaş sanatta 60’ıncı yılını kutluyor.“Deli Gönül Hangi Dala Konarsın”, “Senden Bana Geri Kalan”, “Benden Olsun” gibi türkülerin söz yazarı ve birçok sanatçının seslendirdiği parçaların sahibi olan 79 yaşındaki halk ozanı Ali Ekber Gülbaş, sanatta geçirdiği 60 yılın mutluluğunu yaşıyor.

Ünlü halk ozanı Ali Ekber Gülbaş sanatta 60’ıncı yılını kutluyor

Ekberi Mahlasıyla bilinen ünlü halk ozanı Ali Ekber Gülbaş sanatta 60’ıncı yılını kutluyor.
“Deli Gönül Hangi Dala Konarsın”, “Senden Bana Geri Kalan”, “Benden Olsun” gibi türkülerin söz yazarı ve birçok sanatçının seslendirdiği parçaların sahibi olan 79 yaşındaki halk ozanı Ali Ekber Gülbaş, sanatta geçirdiği 60 yılın mutluluğunu yaşıyor. Aslen Malatya Arguvanlı olan 4 çocuk babası Gülbaş, son olarak tamamı kendisine ait 15 parçalık “Ekberi Türküleri” adlı albümüyle bir kez daha ustalığını konuşturdu.
Dillerden düşmeyen daha birçok önemli eserin sahibi olan Gülbaş, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Arguvan Türkü Festivali’nde de sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Türkülerini farklı yörelerden sanatçıların yorumladığını aktaran Gülbaş, “Türkülerimde herkesin kendisinden bir parça bulması benim için çok önemli. Zaten bu eserlerin kahramanları halktır” diye konuştu.

Ünlü halk ozanı Ali Ekber Gülbaş sanatta 60’ıncı yılını kutluyor

Ünlü halk ozanı Ali Ekber Gülbaş sanatta 60’ıncı yılını kutluyor

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Başı piknik masasına sıkışan ineği itfaiye kurtardıBaşı piknik masasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı
Rektör Çomaklı: İfade özgürlüğü olarak değerlendirilemezRektör Çomaklı: İfade özgürlüğü olarak değerlendirilemez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Erdoğan da katıldı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Kurum'dan son dakika Salda Gölü açıklaması

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılarda bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Antalya'da nem oranı yüzde 80'e ulaştı

O kent nem bulutlarıyla kaplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.