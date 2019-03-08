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Ünlü hayırsever Monik İpekel: "Beşiktaş’ta adayım Serkan Toper"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 17:45 | Son Güncelleme

Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Güçlü Hayırsever kadın ödülü” töreni düzenlendi.

Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Güçlü Hayırsever kadın ödülü” töreni düzenlendi. Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Ünlü Hayırsever Monik İpekel, "Beşiktaş’ta adayım Serkan Toper” dedi
Ulus LİV Hospital’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği tarafından “Güçlü Hayırsever kadın ödülü” töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül, hayırsever Monik İpekel ve çok sayıda davetli katıldı.
Törene katılan kadınlara ve hastane çalışanlarına çiçek dağıtan Beşiktaş Belediye Başkan adayı Toper, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Törende konuşan ünlü hayırsever Monik İpekel, "Benim adayım Serkan Toper. Ben Serkan’ı dürüstlüğü için seçiyorum. Biz diyoruz ki devletimiz güçlü olsun. Biz istiyoruz ki dürüst insanlar bizi yönetsin. Serkan Toper Beşiktaş adayımdır kendisini çok seviyorum başarılar diliyorum” diye konuştu.

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