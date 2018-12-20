Ünlü instagram fenomeni herkesi böyle kandırmış!

Instagram'ın en tanınan fenomenlerinden olan Johanna Olsson'un farkına varmadığı hatası başına iş açtı. Pek çok reklam anlaşmasının iptaline mal olan olay, Olsson'un fotoğraflardaki önemsemediği detayların fark edilmesiyle ortaya çıktı.

Gerçek detaylar incelenince ortaya çıktı!

Ünlü Instagram fenomeni, Paris'e gittiğini açıkladı ve buradan fotoğraflar paylaştı.

Genç kadın paylaşımlarında da firmaların adını vererek reklam da yaptı. Ancak dikkatli takipçileri fotoğraflarda tuhaflık fark etti.

Johanna'nın paylaştığı fotoğrafların birisinde masa üstündeki şemsiye 'uçmuştu'

Yine aynı şekilde Paris sokaklarında paylaştığı diğer fotoğrafta da tuhaflık vardı.

Genç kadın 'oraya monte edilmiş' gibi gözüküyordu.

Bunun üzerine Paris ziyaretindeki tüm fotoğraflarda aynı sorunun olduğu fark edildi ve genç kadın gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı.

Yaptığı açıklamada Johanna, 'aslında Paris'te olduğunu ancak bahsedilen fotoğrafların arka planlarını başka mekanlarla değiştirdiğini' itiraf etti.

Instagram fenomeni, fotoğrafları silemeyeceğini çünkü sponsorluk çalışması altında kıyafetleri tanıttığını da sözlerine ekledi.

Bunun üzerine genç kadına büyük tepki gösterildi. Pek çok kişi gezdiği her yerin sahte olduğunu ve reklam anlaşması yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Bu durum üzerine birkaç firma Olsson ile anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı.