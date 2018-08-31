MAGAZİN

Ünlü Instagram fenomeni, Şahan Gökbakar'ın şirketiyle anlaştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 19:50 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen ve yapımcı Şahan Gökbakar, sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu ile 'Zengo' karakterini film yapmak için anlaşma imzaladı.

Ünlü Instagram fenomeni, Şahan Gökbakar'ın şirketiyle anlaştı!

Sosyal medyada paylaştığı videolarla adından söz ettiren genç oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, 'Zengo' serisi olarak çektiği videolardan sonra o karakterin filmi çıkacağını açıkladı.

İLK FİLM ŞAHAN'IN ŞİRKETİNDEN
Şahan Gökbakar ile anlaşarak sözleşme imza attığının müjdesini veren Sakallıoğlu, "'Zengo' film oluyor. Türkiye'nin en komik adamının Yapım Şirketinde bir filiz yetiştirmek benim için çok kıymetli. Şimdiden hayırlı olsun ve o güzel kahkahalarınız beyaz perdede de yerini bulsun" dedi.

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Oyuncu, 'Zengo' serisinde taktığı takılar ve kıyafetleriyle yüksek gelirli kadınların karakterlerini canlandırıyor.

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Instagram hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla ve tiyatro gösterileriyle adından söz ettiren genç oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Lütfiye' karakterini canlandırmıştı.

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Şahan Gökbakar zengo yasemin sakallıoğlu

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