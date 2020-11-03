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  4. Ünlü iş adamı, Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevlinin çocuklarının okul masraflarını üstlendi

Ünlü iş adamı, Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevlinin çocuklarının okul masraflarını üstlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 15:22 | Son Güncelleme

İzmir depreminin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında umutlar tükenmişken, kurtarılan Ayda bebeği enkaz altından kurtaran ekibin gösterdiği şefkat ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz’ı oldukça duygulandırdı.

Ünlü iş adamı, Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevlinin çocuklarının okul masraflarını üstlendi

Enkaz altında kaldığı 91 saat sonra kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan Ayda bebek, tüm Türkiye’yi sevince boğdu. Kurtarma ekiplerinin göstermiş olduğu çalışmalardan oldukça etkilenen Sezgin Baran Korkmaz, Ayda’yı enkaz altından çıkarıp öpen ekip çalışanının tüm çocuklarının okul masraflarını üstlendiğini duyurdu. Ayda bebeğinin çıkarıldığı dakikalarda duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Karslı İş adamı Sezgin Baran Korkmaz, "Ayda bebeği kendi yavrusunu bulmuş gibi sevinen AFAD personelinin çocuklarının üniversite bitene kadar tüm okul masraflarının tamamı tarafımdan karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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