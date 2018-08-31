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Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 07:52 | Son Güncelleme

Sosyete dünyasını karıştıran iğren iddia! Ünlü iş adamının peşine dedektif takan eşi, fotoğrafları görünce adeta dondu kaldı.

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

Cemiyet ve iş dünyasını karıştıuran iddia önceki gün gündeme geldi. İddiaya göre; banka sahibi olan ünlü bir holdinge mensup sosyetik güzel, eşinin kendisini aldattığından şüphelendi.

PEŞİNE DEDEKTİF TAKTI

Eşinin peşine dedektif takan işkadını, bu sayede gerçeği öğrendi. Ortaya çıkan gerçek ise 'ihanetten' çok daha kötüydü.

FOTOĞRAFLARI GÖRDÜ

Eşinin çocuk yaştaki erkeklerle çekilen fotoğrafarını gören sosyetik işkadını, öğrendiği gerçek karşısında sessiz kalarak bu sapkınlığa ortak oldu. (Takvim)

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iş adamı sosyete Iş Dünyası fotoğraf erkek Çocuk

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