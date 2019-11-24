HABER

Ünlü iş adamı Sacit Naşit Batllo’nun ölümden döndüğü kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:31 | Son Güncelleme

İstanbul Beşiktaş’ta ünlü iş adamı Sacit Naşit Batllo’nun kullandığı lüks otomobil önce bir otomobile ardından trafik levhasına çarparak durabildi.

İstanbul Beşiktaş’ta ünlü iş adamı Sacit Naşit Batllo’nun kullandığı lüks otomobil önce bir otomobile ardından trafik levhasına çarparak durabildi. Ünlü iş adamının otomobili ile karıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş, Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, dün sabah Ahmet Adnan Saygun Caddesi’nde seyir halinde olan iş adamı Sacit Naşit Battlo, trafik ışıklarını geçtiği esnada karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik levhasına savrulan lüks otomobile, trafik levhası ok gibi saplandı. İş adamı kazada hafif yaralanırken, otomobili ise ağır hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, trafik polisi ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Ünlü iş adamının karıştığı trafik kazası çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde Ahmet Adnan Saygun Caddesi’nde seyir halinde olan iş adamının ilk olarak karşı şeritten gelen otomobile çarptığı, ardından yol kenarında bulunan trafik levhasına savrulduğu görüldü.

“Devrilen direk diğer araçların üzerine düşüyor”
Kazayı anlatan Samet Arslan, “Ortaköy yönünden araç geliyor. Diğer araç da Ortaköy istikametine giderken, ışıklardaki sinyalizasyon sorunlarından dolayı ışıklarda bir an yeşil yanınca arkadaş gaza yükleniyor. Süratli bir kalkış yapıyor. Diğer aracı da görmüyor. Sol şeritteki araç yol verdiği için. O aracı görmeyince direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Refüje çıkıyor, sonra da direk devriliyor. Direk diğer araçların üzerine devriliyor. Sürücü yaralanıyor. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti” dedi.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandıYeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı
MSB: "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi."MSB: "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildiHain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 7 sivilin şehit olduğu saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

İBB iptal edilen ihaleyi yeniden açtı

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Rize'de 21 yayla evi soyuldu

Rize'de yaylacılara büyük şok

Sarıyer'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

Sarıyer'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'dan ayrılma anı ortaya çıktı

Le Mesurier'in Büyükada'dan ayrılma anı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.