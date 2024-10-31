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  4. Ünlü iş adamı yasak aşkından olan çocuğunu reddetti! Daireler teklif etse de işe yaramadı: 300 milyonluk servetin küçük bir ortağı var

Ünlü iş adamı yasak aşkından olan çocuğunu reddetti! Daireler teklif etse de işe yaramadı: 300 milyonluk servetin küçük bir ortağı var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.10.2024 08:11
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İzmir'de yaşayan ünlü iş adamı İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun evliyken 10 yıl önce, 'Eşimden ayrılıp seninle evleneceğim' dediği yasak aşkından 2015 yılında bir çocuğu oldu. Ancak iş adamı çocuğunu nüfusuna geçirmek istemedi. Açılan dava sonuçlandı ve İzmir'in emlak kralının 300 milyonluk servetinin bir ortağı daha oldu.

Ünlü iş adamı yasak aşkından olan çocuğunu reddetti! Daireler teklif etse de işe yaramadı: 300 milyonluk servetin küçük bir ortağı var

İzmir'de yaşayan yüksek mimar ve inşaat şirketi sahibi işadamı İsmail Hakkı Bekiroğlu (69), evli ve 2 çocuk babası olmasına rağmen, 10 yıl önce bekâr olan ev kadını N.A.'yla (40) birliktelik yaşadı. İddiaya göre Bekiroğlu, N.A.'ya "Eşimden ayrılıp seninle evleneceğim" vaadinde bulundu. Bu birliktelikten hamile kalan N.A., Kasım 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Bekiroğlu öz kızıyla bir araya geldi ancak nüfusuna geçirme işlemini kabul etmedi. Bunun üzerine N.A. avukat Varol Turbay aracılığıyla mahkemeye başvurarak babalık davası açtı.

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HEM MADDİ HEM MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yaptırılan DNA testinde, Bekiroğlu, Tuana'nın yüzde 99.9 oranında biyolojik babası çıktı. Mahkeme, küçük kıza aylık 7 bin 500 lira nafaka, doğumundan önce ve 6'şar haftalık bakımı nedeniyle 15 bin lira da maddi tazminata hükmetti. Evliliği devam eden ve 2 çocuğu bulunan Bekiroğlu'nun nüfusuna geçirilen Tuana, bu kararla gayrimenkul zengini babasının 300 milyon liralık mirasına da ortak oldu. N.A., babalığı benimsemediği gerekçesiyle Bekiroğlu hakkında 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtı.

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DAVAYI ÇEKMESİ İÇİN 2 DAİRE TEKLİF EDİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre avukat Varol Turbay, "İsmail Hakkı Bekiroğlu, müvekkilime, davayı geri çekmesi durumunda 2 daire vermeyi teklif etti. Ancak biz geri çekmedik ve babalık davasını kazandık.

"BUGÜNE KADAR AÇILMIŞ EN YÜKSEK TUTAR"

Babalığın benimsenmemesi nedeniyle 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtık. Babalık davalarında bugüne kadar açılmış en yüksek tutar. Dava 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde sürüyor. Tuana'nın özel sağlık sorunu var. Bu nedenle özel eğitim ihtiyacı var" dedi.

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İZMİR'İN EMLAK KRALI

İzmir'in birçok noktasında yaptığı çok sayıda bina ve işhanı bulunan İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun servetinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu öğrenildi. Son olarak Alsancak'taki Cumhuriyet Meydanı ve denizi gören konumda yaptığı 7 katlı iş hanındaki ofislerin tanesini 10 milyon liradan satışa çıkaran Bekiroğlu'nun villa ve yatının da olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir dava emlak yasak aşk
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