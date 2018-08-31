Ünlü iş adamının eski eşi kaçırıldı

Geçtiğimiz hafta İstanbul Esma Sultan Yalısı'nda ikinci eşi Louise Vongerichten ile görkemli bir düğün yapan iş adamı Hamdi Ulukaya (45), bu kez eski eşinin kaçırılmasıyla gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan çocuk doktoru Ayşe Giray iki Türk tarafından Florida'nın West Palm şehrinde tehdit ve silah zoruyla kaçırıldı. Fidye isteyen iki zanlı parayı çekerken polis tarafından yakalandı.

ŞİDDET UYGULADI

Olay geçen hafta meydana geldi. ABD’nin en büyük yoğurt markalarından biri olan Chobani’nin patronu Hamdi Ulukaya 'nın eski eşi Ayşe Giray'ın (49) arkadaşı olduğu iddia edilen Mustafa Gençoğlanoğlu, Giray'ı zorla arabaya alarak şiddet uyguladı.

'4 MİLYON İSTEDİLER'

NTV'nin ABD'de yayın yapan Palm Beach gazetesinden aktardığına göre , Kendisini 3 gün başka bir evde tutarak burada zorla para istediği ve tehdit edildiğini öne süren Ayşe Giray "4 milyon dolar istediler. Bende de o kadar para yok 2 milyon dolar var diyince benimle birlikte bankaya geldiler.

Bankada otururken ben de bankadaki görevliden yardım istedim. Banka görevlisi panik butonuna basarak polise ihbarda bulundu" dediği öğrenildi.