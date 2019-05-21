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Ünlü iş adamının yeğenine silahlı saldırı anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

Ataşehir’de iki ünlü restoranın çalışanları arasında çıkan ve iş adamı Selahaddin Aydoğdu’nun yeğeninin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ataşehir’de iki ünlü restoranın çalışanları arasında çıkan ve iş adamı Selahaddin Aydoğdu’nun yeğeninin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişinin elindeki silahı Selahaddin Aydoğdu’nun yeğeni olan işletme müdürü M.E. Aydoğdu’ya doğrulttuğu görülüyor.
Ataşehir’de 2016 yılında iddiaya göre, çiçekçi Mehmet Emin Kaya’ya otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Murathan Öztürk’ün babası M. Öztürk ve iş adamı Selahaddin Aydoğdu’nun yan yana bulunan et restoranlarının çalışanları arasında 3 ayrı kavga çıktı.

‘Öldürürüm seni’ tehdidinden iki gün sonra silahlı saldırı
İddiaya göre, 20 Ağustos 2016 tarihinde meydana gelen olayda, Selahaddin Aydoğdu’ya ait restoran çalışanı Y.T., molozların çalıştığı iş yerinin önüne dökülmemesi için M. Öztürk’ün iş yerine giderek çalışanları uyardı. Bu sırada restoranda bulunan M. Öztürk’ün, Y.T.’ye yönelik “Fotoğrafını alın bunun. Öldürtürüm seni. Bu gece aldıracağım seni” diyerek tehdit etti. Olaydan 2 gün sonra restoran çalışanı Y.T., iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Suçlamaları kabul etmedi
Olaydan sonra yakalanan saldırgan Doğuş K. savunmasında, “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben suç tarihinde olay yerinde değildim. Ben daha önce hırsızlık suçlarına karıştım, sabıkalarım vardır. Benim bu suçla hiçbir alakam yoktur. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Yargılaması tamamlanan sanık Doğuş K., “silahlı yağmaya teşebbüs” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından toplam 7 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

Restoran çalışanları arasında otopark kavgası
Restoran çalışanları arasında 24 Eylül 2016 tarihinde meydana gelen olayda ise, Selahaddin Aydoğdu’ya ait restoranda vale olarak çalışan N.Z. ile M. Öztürk’e ait restoranın müdürü A.B. arasında otopark yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada otomobille olay yerine gelen 2’si silahlı 4 kişi kavgaya karıştı. Kavgaya müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalışan Selahaddin Aydoğdu’nun da yeğeni olan işletme müdürü M.E. Aydoğdu, silahlı bir kişinin ateş etmesi sonucu iki ayağından ve başından yaralandı. Silahlı saldırganlar ise hızla olay yerinden ayrıldı.
Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 3 yıldır yürütülen soruşturma sürüyor.

"Dosya ihmal edildi"
Selahaddin Aydoğdu’nun restoranının çalışanlarının avukatı Dursun Küçük, “Biz faillerin medyatikliğini, daha önce de bu olaylara karıştığını dosyaya müdahale edebileceğini yazılı olarak dilekçelerimizde tekrarla belirtmemize rağmen, dosya savcılık tarafından ihmal edildi, deliller toplanmadı. Silahlı yaralama olmasına, 2 kurşunun bacağa isabet etmesi, 1 kurşunun kafayı sıyırmasına rağmen ve failler belli olmasına rağmen, tutuklama olmadı. Hatta tutuklamaya hiç sevk edilmedi savcı tarafından” dedi.

Silahlı saldırı kamerada
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde tarafların birbirleriyle kavga ettikleri, silahlı bir kişinin silahı iş adamı Selahaddin Aydoğdu’nun yeğeni olan işletme müdürü M.E. Aydoğdu’ya doğrulttuğu yer alıyor. Kalabalığın yoğunlaştığının görüldüğü görüntülerde bir süre sonra kalabalığın dağıldığı görülüyor.

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