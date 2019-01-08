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Ünlü iş adamları arasında kanlı kavga!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2019 02:04 | Son Güncelleme

KKTC’li ünlü iş insanı Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan ile bir grup arasında alacak verecek sebebiyle kavga çıktı.

Ünlü iş adamları arasında kanlı kavga!

KKTC’nin ünlü iş insanlarından Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan Girne’de gitti bir restoranda alacak verecek sebebiyle bir grupla tartıştı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Tartışmaya Akacan’ın korumalarının da müdahil olmasıyla birlikte kavganın büyüdüğü öğrenildi. Kavgada Akacan’ın korumalarından biri, iş insanı ve spor kulübü yöneticisi olan Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nu darp etti.

Kavgada ciddi şekilde yaralanan Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nun durumun ağır olduğu belirtildi.

Polisin Akacan’ı ve iki korumasını gözaltına aldığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili açıklama yaptı:

“7.1.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, B.A. (E-35), V.G. (E-24) ve O.Ö. (E29) aralarında sorun bulunan ve o esnada cadde üzerinde bir restoranda oturmakta olan Erhan Başay'a elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup ciddi şekilde darp etmişlerdir.

Ayrıca V.G, Erhan Başay”ın yanında bulunan Zeki Asımoğlu'nu ciddi şekilde darp edip, yere düşürmek suretiyle de kafatasının çatlamasına sebep olmuştur. Olayda ciddi şekilde yaralanan Zeki Asımoğlu, hastanede yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek burada müşahede altına alınmıştır. B.A , V.G, ve O.Ö. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Akacan Holding Bulut Akacan

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