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Ünlü iş adamlarının FETÖ’ye yardım davası karara bağlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 16:53 | Son Güncelleme

FETÖ’ye finansal destek sağlamak amacıyla Bank Asya’ya 7 milyon 400 bin TL yatırdıkları iddiasıyla yargılanan iş adamlarının davasında karar çıktı.

FETÖ’ye finansal destek sağlamak amacıyla Bank Asya’ya 7 milyon 400 bin TL yatırdıkları iddiasıyla yargılanan iş adamlarının davasında karar çıktı. Mahkeme, Zekeriya Mete’nin 3 yıl 4 ay, Alpaslan Arduç’un 3 yıl 9, Selçuk Şağban’ın ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına, 3 sanığın ise beraatine hükmetti.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla 7 milyon 400 bin TL’yi Bank Asya’ya yatırarak, örgütü finansal destek sağladıkları iddiasıyla yargılanan İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği eski Başkanı Zekeriya Mete, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter eski Yardımcısı Alpaslan Arduç, Sübet Çiçek, Yasemin Demirbağ, İzzet Selçuk Şağban ve Mehmet Mehdi Aslan’ın karar duruşması görüldü.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Zekeriya Mete, Alpaslan Arduç, İzzet Selçuk Şaban, Mehmet Mehdi Aslan ile Sübet Çiçek ve avukatları katıldı.
Duruşmada, kararın açıklanmasının öncesinde son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.
Son sözlerin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Mehdi Aslan, Yasemin Demirbağ ve Sübet Çiçek’in ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu işlediklerine ilişkin kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.
Mahkeme, ‘Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan sanık Alpaslan Arduç’u 3 yıl 9 ay, sanık Zekeriya Mete’yi 3 yıl 4 ay 18 gün, sanık İzzet Selçuk Şağban’ı ise 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, 3 sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kapsayan adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

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