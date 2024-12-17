Ünlü iş insanı İbrahim Umur Akal evinde ölü bulundu! Savcılık soruşturma başlattı

Birçok fabrika ve iş yerinin sahibi olan 69 yaşındaki İbrahim Umur Akal, hizmetlileriyle birlikte yaşadığı Bebek'teki yalısında ölü olarak bulundu. Sabah saatlerinde bir görevli Akal'ın yaşadığı kata çıktı ve Akal'ı koltukta hareketsiz otururken gördü. Akal'a yaklaşan çalışan iş insanının öldüğünü anladı.

POLİSİ VE ÜVEY OĞLUNU ARADI

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre çalışan hizmetli durumu ilk olarak polis ekiplerine bildirdi. Daha sonra ise Akal'ın üvey oğlu olan Koray Asena'ya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.

SAĞLIK SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Akal’ın bir süredir çeşitli sağlık sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş adamının ölümüyle ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlattı.



** İbrahim Umur Akal (En sağda)

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK BULUNDU

Akal’ın cansız bedeni detaylı incelemeler yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ekiplerin ilk bulguları ise Akal'ın ölümünün şüpheli olduğu yönünde. Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemeler tamamlandığında İbrahim Umur Akal’ın kesin ölüm nedeni netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.