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Ünlü iş insanına şantaj şoku! Cinsel içerikli konuşmaları başına dert oldu

20.12.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gayrimenkul işiyle uğraşan ünlü iş insanının sosyal medya üzerinden tanıştığı genç kadınla cinsel içerikli konuşmaları başına dert oldu. Görüşmeyi bıraktığı kadının "Bana eğer para vermezsen konuşmalarımızı eşine göndereceğim" şeklinde şantajına maruz kalan iş insanı olayın şokuyla kendisine gönderilen banka hesabına para yatırdı. Şantajın ardı arkası kesilmeyince ise soluğu karakolda aldı.

Ünlü iş insanına şantaj şoku! Cinsel içerikli konuşmaları başına dert oldu

Ünlü iş insanı 14 Ağustos günü sosyal medya hesabından bir kullanıcı ile tanıştı. Neşe E. isimli kadınla bir süre sosyal medya üzerinden görüşen iş insanı, genç kadınla telefon üzerinden görüşmeye başladı.

ŞANTAJA MARUZ KALDI

Sabah'ın haberine göre günler süren ikili arasındaki mesajlaşmalar, yerini cinsel içerikli konuşmalara bıraktı. İddiaya göre, konuşmalar sonrası iş insanı kadından rahatsız oldu ve numarasını engelledi. Fakat Neşe, iş insanını peşini bırakmayarak başka telefon numaralarından aramaya devam etti.

Genç kadın yine iddiaya göre aramalarında, 'Bana eğer para vermezsen konuşmalarımızı eşine göndereceğim, ailenle de paylaşacağım' diyerek tehditler savurdu. Şantaja boyun eğen iş insan, kendisine gönderilen Iban bilgilerine önce 10 bin lira gönderdi. Olayın şokunu üzerinden atamayan iş insanı banka hesabına, 3,5 bin lira daha gönderdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Şantajın devam etmesi ardından karakola başvuran ünlü isim, kendinden şantaj yoluyla para isteyen şahısın cezalandırılasını istedi. İş insanını arayan telefon numaralarının yurtdışı numarası olduğu tespit edilirken, özel bir bankaya ait oaln hesap bilgilerinin ise Neşe ismine kayıtlı olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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