HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ünlü iş insanının eşi: Aldatıldım, öldürülmekten korkuyorum

Ünlü iş insanının eşi: Aldatıldım, öldürülmekten korkuyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 15:15 | Son Güncelleme

İş insanı Tuncay Ç.'nin eşi Jale Ç., 31 yıldır şiddet gördüğünü öne sürerek boşanma davası açtı. 31 yıl boyunca çocukları ve aile düzeninin bozulmaması için her türlü şiddeti göğüslediğini söyleyen Jale Ç., "Öldürülmekten korkuyorum. Aldatıldım. Bu aldatılmaya dayanamıyorum. Boşanma davası açtım" diye konuştu.

Ünlü iş insanının eşi: Aldatıldım, öldürülmekten korkuyorum

Türkiye'de bilinen elektronik şirketi sahibi Tuncay Ç.'nin eşi Jale Ç., şiddet gördüğünü ve çocuklarıyla birlikte evden atıldığı iddia ederek boşanma davası açtı. Yaşadıklarını anlatan Jale Ç., "31 yıllık evliliğimizin ilk aylarında şiddet başladı. Bu nedenle ilk çocuğumu 1 ay erken dünyaya getirdim. Şiddet hep devam etti. 2015 yılından sonra daha da şiddetli oldu. Suçlamalar, dayaklar gibi her türlü şiddete maruz kaldım. Çocuklarım için boşanmayı hiç düşünmedim. En son 14 ay önce beni çocuğumla beraber dışarı attı. Telefonlarımı engelledi. 14 aydır eve almıyor" dedi.

'KUYU SUYU İÇECEĞİMİ SÖYLEDİ'

54 yaşındaki Jale Ç., "Büyük kızım araya girdi babasıyla konuştu. Geçtiğimiz Ekim ayında 1 hafta eve döndüm. Ancak yaptığım temizlik harcamalarını bahane etmeye başladı. Çok harcama yaptığımı söyledi. Şartlar çok ağırlaştı. Bu bir haftalık sürede damacanadan içme suyu vermiyordu. Kuyu suyu içeceğimi söyledi. Yemek verilmeyeceğini söyledi. Bu zulme 1 hafta dayanabildim" diye konuştu.

1

'KOLUNDAKİ SAATLE GÖZÜME VURDU, YERE YATIRIP TEKMELEDİ'

Uğradığı şiddeti de anlatan Jale Ç., "Kolundaki saatle vuruyordu gözüme elime. En son ki şiddet çok ağırdı . Çocuklarımın yanında cebinden 100 TL çaldığımı iddia ederek yere yatırıp ayaklarıyla tekmeledi. Çocuklarım araya girdi. Büyük kızım 200 TL verecem annemi bırak dedi. 200 TL verince alıp cebine koyup gitti. Şu ana kadar darp raporu almadım şikayetçi olmadım. Çünkü rahmetli annem ayrılmamı istemiyordu. Kol kırılır yer içinde kalır diyordu sürekli. Çocukların mağdur olacak torunların olacak diyordu. Çünkü bizim sülalemizde boşanma hiç olmadı. Onun sadece sözü ancak kefenin gelir eve derdi. 31 yıl böyle geçti. Şimdi mahkemeye verdim. Adalet yerini bulacak artık" dedi.

'ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM'

3 çocuk annesi Jale Ç., "Öldürülmekten korkuyorum. Aldatıldım. Bu aldatılmaya dayanamıyorum. Boşanma davası açtım" diye konuştu.

2

Jale Ç'nin avukatı Aytunç Ünalan ise, "Ailesinin çocuklarının huzuru mutluluğu için bugünlere kadar fedakarca göğüs germiş. Aile büyüklerini de kaybettikten sonra uğramış olduğu ihanet ve şiddet nedeniyle dava açmaya karar verdi. Devletimize yasalarımıza güveni tamdır. Bugüne kadar korkuyla yaşamış" diye konuştu.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası ekipleri harekete geçirdiHastaneden kaçan koronavirüs hastası ekipleri harekete geçirdi
2020 Temmuz ayı hacamat takvimi2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Yürekleri dağlayan feryad: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

Yürekleri dağlayan feryad: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Uçağı görünce Sağlık Bakanlığı'na sordu!

Uçağı görünce Sağlık Bakanlığı'na sordu!

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Diğer Haberler
Manisa’da dehşete düşüren ölüm! Motorlu testerenin üzerine düştü

Dehşete düşüren ölüm! Motorlu testerenin üzerine düştü

Kilis'te polis memuru beylik tabancası ile intihar etti

Acı olay! Polis memuru intihar etti

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un cezaya itirazı reddedildi

Kan donduran cinayette yeni gelişme! Reddedildi

Hastaneden kaçan koronavirüs hastası ekipleri harekete geçirdi

Hastaneden kaçan koronavirüs hastası ekipleri harekete geçirdi

Hava almaya çıktığı balkondan beton zemine düştü

Dedesini öyle görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Metroda maske takmama kavgası

Metroda maske takmama kavgası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.