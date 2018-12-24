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Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 22:17 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletinde eşi ile açtıkları fast food restoran zinciriyle tanınan 2 çocuk annesi Seçil Özpağda (40), omurilik kanserinden yaşamını yitirdi. İznikli Özpağda'nın Teksas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!

Bursa'nın İznik ilçesi nüfusuna kayıtlı Seçil Özpağda, ABD'nin Teksas eyaletinde eşi Mehmet Özpağda ile yıllar önce fast food ürünler satan restoran açtı. Müşterilerine sunduğu ürünlerle çevresinde gittikçe tanınan Özpağda çifti, zincir restoran kurdu. Ancak, bir süre önce rahatsızlanan Seçil Özpağda'ya omurilik kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık 2 aydır kanser tedavisi gören Özpağda, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Seçil Özpağda'nın Teksas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

secil


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Anahtar Kelimeler:
ABD Teksas fast food Seçil Özpağda

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