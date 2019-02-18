Ünlü iş kadını Necla Zarakol gözaltına alındı

İş kadını Necla Zarakol ve avukatının, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında iş kadını Necla Zarakol, avukatı ile birlikte gözaltına alındı.
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