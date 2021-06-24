Ünlü İşadamı McAfee ABD'ye İade Kararı Çıkınca İntihar Etti

İngiliz asıllı Amerikalı teknoloji devi John McAfee, İspanya’nın Barcelona kentinde kaldığı hapishanede intihar ederek hayatına son verdi. McAfee bilgisayar dünyasında kendi soyadını taşıyan anti-virüs yazılımlarıyla tanınan bir isimdi.

McAfee’nin avukatı, 75 yaşındaki ünlü iş adamının kendisini kaldığı hapishanede asarak intihar ettiğini açıkladı.

İspanya’da geçen ay çıktığı hakim karşısında kendisinin ABD’ye iade edilmemesini isteyen MacAfee, “İspanyol mahkemesinin buradaki adaletsizliği göreceğini umuyor. ABD beni bir örnek olarak kullanmak istiyor” demişti. McAfee’nin, vergi kaçırmak suçlamasıyla ABD’ye iadesi isteniyordu. McAfee, ABD’ye iade edilmesi halinde hayatının geri kalanını hapishanede geçirmek zorunda kalacağını dile getirmişti.

McAfee, yıllardır Amerikalı yetkililerden kaçıyordu bu sebeple uzun süre kendisine ait yatla denizde geçirdi. Son olarak geçen yıl 3 Ekim

tarihinde İngiliz pasaportuyla Barcelona’dan İstanbul’a seyahat etmek üzere havalimanına geldiğinde polis tarafından gözaltına alındı.

Ünlü McAfee, 1987 yılında dünyanın ilk anti-virüs yazılımı şirketini kurmadan önce NASA, Xerox ve Lockheed Martin’de çalışmıştı. 2011 yılında şirketinin tamamını Intel’e satarak iş dünyasından çekilmişti.

İspanyol Yüksek Mahkemesi, Çarşamba günü McAfee’nin ABD’ye iade edilmesine karar verildiğini açıkladı. Bunun üzerine de ünlü iş adamının intihar haberi geldi.

