HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ünlü İşadamı McAfee ABD'ye İade Kararı Çıkınca İntihar Etti

Ünlü İşadamı McAfee ABD'ye İade Kararı Çıkınca İntihar Etti

24.06.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz asıllı Amerikalı teknoloji devi John McAfee, İspanya’nın Barcelona kentinde kaldığı hapishanede intihar ederek hayatına son verdi

Ünlü İşadamı McAfee ABD'ye İade Kararı Çıkınca İntihar Etti

İngiliz asıllı Amerikalı teknoloji devi John McAfee, İspanya’nın Barcelona kentinde kaldığı hapishanede intihar ederek hayatına son verdi. McAfee bilgisayar dünyasında kendi soyadını taşıyan anti-virüs yazılımlarıyla tanınan bir isimdi.

McAfee’nin avukatı, 75 yaşındaki ünlü iş adamının kendisini kaldığı hapishanede asarak intihar ettiğini açıkladı.

İspanya’da geçen ay çıktığı hakim karşısında kendisinin ABD’ye iade edilmemesini isteyen MacAfee, “İspanyol mahkemesinin buradaki adaletsizliği göreceğini umuyor. ABD beni bir örnek olarak kullanmak istiyor” demişti. McAfee’nin, vergi kaçırmak suçlamasıyla ABD’ye iadesi isteniyordu. McAfee, ABD’ye iade edilmesi halinde hayatının geri kalanını hapishanede geçirmek zorunda kalacağını dile getirmişti.

McAfee, yıllardır Amerikalı yetkililerden kaçıyordu bu sebeple uzun süre kendisine ait yatla denizde geçirdi. Son olarak geçen yıl 3 Ekim

tarihinde İngiliz pasaportuyla Barcelona’dan İstanbul’a seyahat etmek üzere havalimanına geldiğinde polis tarafından gözaltına alındı.

Ünlü McAfee, 1987 yılında dünyanın ilk anti-virüs yazılımı şirketini kurmadan önce NASA, Xerox ve Lockheed Martin’de çalışmıştı. 2011 yılında şirketinin tamamını Intel’e satarak iş dünyasından çekilmişti.

İspanyol Yüksek Mahkemesi, Çarşamba günü McAfee’nin ABD’ye iade edilmesine karar verildiğini açıkladı. Bunun üzerine de ünlü iş adamının intihar haberi geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatıManuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
Milyonlarca kişiyi dehşete düşüren an! Dev piton yüzünü ısırdıMilyonlarca kişiyi dehşete düşüren an! Dev piton yüzünü ısırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Herkesin merak ettiği soru cevaplandı! Etkisi kanıtlandı

Herkesin merak ettiği soru cevaplandı! Etkisi kanıtlandı

Kuyumcuların 'altın' kavgası

Kuyumcuların 'altın' kavgası

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.