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Ünlü isim sordu, takipçileri yanıtladı: "Hangisi daha iyi?"

16.01.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'dan ilginç bir paylaşımda daha bulundu. Attığı adımlarla gündemdeki yerini sağlamlaştıran Musk, bu kez yaptığı paylaşımda ise takipçilerine önemli bir soru sordu. Twitter'ın sahibi olduktan sonra en çok konuşulan isimlerin başında gelen Musk'ın paylaşımı dikkat çekici bir şekilde "Hangisi daha iyi?" sorusunu içeriyordu.

Ünlü isim sordu, takipçileri yanıtladı: "Hangisi daha iyi?"

Elon Musk Twitter'ın sahibi oldu olmasına ancak eskisinden daha çok gündeme gelmeye başladı. Bunda Musk'ın Twitter'ın başına geçtikten sonra attığı adımların ve yaptığı paylaşımların büyük etkisi oldu. Özellikle Twitter'da işten çıkartılan birçok çalışan hakkındaki iddialar, Twitter'ın ofisi ve ofis ortamıyla ilgili dedikodular Musk'ı gündemin en tepe isimlerinden biri haline getirdi. Musk'ın yaptığı son bir paylaşım ise büyük dikkat çekti.

ELON MUSK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: "HANGİSİ DAHA İYİ?"

Elon Musk, yaptığı paylaşımda "Instagram insanları depresyona sokuyor, Twitter ise insanları kızdırıyor. Hangisi daha iyi?" sorusunu sordu. Takipçileri ise Musk'ın paylaşımını görür görmez yanıt vermeye başladı. Gelen yanıtlar da en az Musk'ın sorusu kadar ilginçti.

elon musk tweet

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İŞTE O YANITLARDAN BİRKAÇI...

Musk'a yanıt veren bir Twitter kullanıcısı, "LinkedIn insanı depresyona sokuyor, instagram değil" derken, bir başkası "Instagram işe yaramaz. Twitter, zamanında bilgi almak için en iyi yerdir." ifadelerini kullandı.

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Elon Musk Twitter

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