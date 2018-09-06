Ünlü isimden Kenan Işık açıklaması

Yanıtını aradığım sorular var. Yıldız Tilbe “O Ses Türkiye” (TV8) yarışmasından kendi isteğiyle mi ayrıldı? Eğer öyleyse neden sosyal medyasında ilk paylaşımında ayrılığın irade dışı olduğu iması vardı?

İkinci olarak Acun Ilıcalı bu yıl yarışmayı sunmayacak mı? Herkes ekranda Acun etkisi konusunda hem fikirdir. Acun sunmazsa yarışma yenilenmiş jürisiyle de olsa geçtiğimiz yılların efektlerini oluşturabilir mi? Üçüncü olarak da kulislerde alttan alta bir “Hülya Avşar sunacak” iddiası var. Böyle bir duruma izleyici olarak sizin tepkiniz ne olur? Arıyorum yanıtları...

KENAN IŞIK'I KAÇ KİŞİ ZİYARET ETTİ?

Sevgili Kenan Işık ağabeyimizin sağlık durumunu sıklıkla bu köşeye taşıyarak bir farkındalık olutşruma hevesi içinde olduğumu okurlarım bilirler...

“Durumu stabil yani değişen bir şey yok” notunu içim yanarak düştüğümü de ortak arkadaşlarımız çok iyi bilir...

Geçtiğimiz gün aniden ortaya çıkan “Kenan Işık iyileşti” haberleri üzerinden yaşanan coşku fırtınasını görünce ister istemez içim burkuldu...

Acaba sosyal medya üzerinden coşku gösterisi yapan kaç bilindik isim Kenan ağabeyi son bir yıl içinde ziyaret etmişti? Bir ya da iki en çok...

Neyse en azından bu fırtına sonrası bir hal hatır sorma faslının başlayacağını umarım. Çünkü yalandan yere hassasiyet en çok ailesini yaralıyor!

