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Ünlü isimler bayram mesajlarını paylaştı! Sinem Kobal'a beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 12:23 | Son Güncelleme

Ünlü isimler ailelerinin ve sevenlerinin bayramını sosyal medyadan kutladı. Hamile olan Sinem Kobal'ın bayram mesajına beğeni yağdı. İşte ünlülerin bayram mesajları

Koronavirüs nedeniyle bu sene bayramda sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyor. Ünlü isimler de bayramda tatil yapamayınca sosyal medya hesaplarından bayram mesajı yaparak sevdiklerinin bayramını kutladı.

Ünlüler de herkes gibi pek alışık olmadıkları bir bayram geçiriyor. Son zamanlarda hamilelik haberleriyle gündem olan Sinem Kobal da bayram pozuyla beğeni topladı.

İşte yasaktan dolayı sevdiklerinin yanına gidemeyen ünlü isimlerin bayram mesajları...

Ünlülerin Bayram Mesajları

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
"Nerede o eski bayramlar dedik ama kıymet bilemedik sanırım. Herkese iyi bayramlar dilerken seneye ve daha nicelerine kocaman sofralarda en sevdiklerimize sarılarak kutlayacağımız bayramlar diliyorum."

Sinem Kobal

Sinem Kobal
'Mutlu Bayramlar'

Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy
"Hiç alışık olmadığımız bir bayram yaşantısı, siz yine de erken kalkın çocuklar. Herkese iyi bayramlar."

Nilüfer

Nilüfer
"Bu bayram evdeyiz. Sevdiklerimizle birlikteysek, sağlığımızda yerindeyse daha ne isteriz. En güzel, en mutlu bayram bu bizim için. Bayramınızı kutluyorum. Küçük kardeşlerimizin gözlerinden,büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. İyi bayramlar."

Yeşim Salkım

Yeşim Salkım
"Mutlu sağlıklı bayramlar..."

Deniz Seki

Deniz Seki
"Bodrum'dan selamlar. Herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum. İyi bayramlar..."

Zeynep Beşerler

Zeynep Beşerler
"Sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle birlikte iyi bayramlar olsun."

Tolga Çevik

Tolga Çevik
"Çok güzel bir bayram dilerim. Daha nice güzel bayramlar yaşayalım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim."
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