HABER

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2019 18:19 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçılar Bodrum’da buluştu.

Ünlü sanatçılar Bodrum’da buluştu. Bir etkinlik kapsamında iş dünyası ve sanat camiasından birçok ünlü sima gecede ödül aldı.
Sunuculuğunu ünlü manken Elif Ece Uzun’un üstlendiği gece İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan söylenmesi ile başladı. Ödül töreninde iş dünyasından sanat camiasına birçok ünlü isim gözde tatil merkezine değer katmak adına aynı sahnede buluştu.

Yılmaz Morgül Zeki Müren’i şarkılarla yad etti
Ünlülerin akın ettiği organizasyona Erkan Petekkaya, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Nuri Alço, Banu Alkan, Salih Güney, Zerrin Özer, Bülent Serttaş, Emre Kaya, Aslı Hünel, Tuğba Yurt, Ahmet Selçuk İlkan ve Ömür Gedik başta olmak üzere birçok sanatçı katıldı. Yılmaz Morgül sahne aldığı gecede, Zeki Müren şarkılarını seslendirdi.
Gecede ödül alan Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen, tüm taraftarları Ali Koç’un başlattığı ’Fener Ol’ kampanyasına da destek olmaya davet ederken, "Bu seneyi bir şekilde atlattık. Önümüzdeki yıl birçok şeyi düzeltecek ve hedeflerine koşacak bir takım yaratacağımıza hiç bir şüphem yok. Hepimiz bugünlerden çok büyük dersler çıkardık ve yarınlara daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Başkanımızın yanındayız" sözleriyle de Ali Koç’a tam desteğini bir kez daha yineledi.

Bir Zamanlar Çukurova ödülleri sildi süpürdü
Televizyon yapımları kategorisinde ’En İyi Erkek Oyuncu’, ’En İyi Kadın Oyuncu’, ’En İyi Yönetmen’, ’En İyi Televizyon Dizisi’ kategorilerinde ödülleri adeta silip süpüren Bir Zamanlar Çukurova Dizisi gecenin ödül şampiyonu oldu.
Aynı seti paylaşan Kerem Alışık ve rol arkadaşı Hilal Altınbilek’in hazır bulunduğu organizasyonda ’Yaşam Boyu Onur Ödülleri’ kategorisinde en önemli ödüle sinemanın efsane ismi Sadri Alışık layık görüldü. Bu ödülü babası adına alan Kerem Alışık sahnede duygu dolu anlar yaşarken, "Onu çok özlüyoruz. Bize bıraktığı en büyük değeri, iyi insan olma geleneğini sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Hatırlayan ve bu ödüle bizi layık gören herkese teşekkür ederiz" sözleriyle büyük alkış aldı.
Gazetecilerin de ödül aldığı gecede magazin muhabirlerinden Ayhan Oral ve Uğur Kotan da en iyi magazin muhabiri ve kanallarında yayınlanan Yılın Tartışma Programı, Yılın Sabah Programı ödüllerini almaya layık görüldü.

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü isimler Bodrum’da buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Demet Akalın, megastar Tarkan hayranlarını korkuttu

Demet Akalın, megastar Tarkan hayranlarını korkuttu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.