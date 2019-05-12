Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü sanatçılar Bodrum’da buluştu. Bir etkinlik kapsamında iş dünyası ve sanat camiasından birçok ünlü sima gecede ödül aldı.
Sunuculuğunu ünlü manken Elif Ece Uzun’un üstlendiği gece İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan söylenmesi ile başladı. Ödül töreninde iş dünyasından sanat camiasına birçok ünlü isim gözde tatil merkezine değer katmak adına aynı sahnede buluştu.
Yılmaz Morgül Zeki Müren’i şarkılarla yad etti
Ünlülerin akın ettiği organizasyona Erkan Petekkaya, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Nuri Alço, Banu Alkan, Salih Güney, Zerrin Özer, Bülent Serttaş, Emre Kaya, Aslı Hünel, Tuğba Yurt, Ahmet Selçuk İlkan ve Ömür Gedik başta olmak üzere birçok sanatçı katıldı. Yılmaz Morgül sahne aldığı gecede, Zeki Müren şarkılarını seslendirdi.
Gecede ödül alan Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen, tüm taraftarları Ali Koç’un başlattığı ’Fener Ol’ kampanyasına da destek olmaya davet ederken, "Bu seneyi bir şekilde atlattık. Önümüzdeki yıl birçok şeyi düzeltecek ve hedeflerine koşacak bir takım yaratacağımıza hiç bir şüphem yok. Hepimiz bugünlerden çok büyük dersler çıkardık ve yarınlara daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Başkanımızın yanındayız" sözleriyle de Ali Koç’a tam desteğini bir kez daha yineledi.
Bir Zamanlar Çukurova ödülleri sildi süpürdü
Televizyon yapımları kategorisinde ’En İyi Erkek Oyuncu’, ’En İyi Kadın Oyuncu’, ’En İyi Yönetmen’, ’En İyi Televizyon Dizisi’ kategorilerinde ödülleri adeta silip süpüren Bir Zamanlar Çukurova Dizisi gecenin ödül şampiyonu oldu.
Aynı seti paylaşan Kerem Alışık ve rol arkadaşı Hilal Altınbilek’in hazır bulunduğu organizasyonda ’Yaşam Boyu Onur Ödülleri’ kategorisinde en önemli ödüle sinemanın efsane ismi Sadri Alışık layık görüldü. Bu ödülü babası adına alan Kerem Alışık sahnede duygu dolu anlar yaşarken, "Onu çok özlüyoruz. Bize bıraktığı en büyük değeri, iyi insan olma geleneğini sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Hatırlayan ve bu ödüle bizi layık gören herkese teşekkür ederiz" sözleriyle büyük alkış aldı.
Gazetecilerin de ödül aldığı gecede magazin muhabirlerinden Ayhan Oral ve Uğur Kotan da en iyi magazin muhabiri ve kanallarında yayınlanan Yılın Tartışma Programı, Yılın Sabah Programı ödüllerini almaya layık görüldü.
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