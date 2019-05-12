Ünlü isimler Bodrum’da buluştu

Ünlü sanatçılar Bodrum’da buluştu. Bir etkinlik kapsamında iş dünyası ve sanat camiasından birçok ünlü sima gecede ödül aldı.

Sunuculuğunu ünlü manken Elif Ece Uzun’un üstlendiği gece İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan söylenmesi ile başladı. Ödül töreninde iş dünyasından sanat camiasına birçok ünlü isim gözde tatil merkezine değer katmak adına aynı sahnede buluştu.

Yılmaz Morgül Zeki Müren’i şarkılarla yad etti

Ünlülerin akın ettiği organizasyona Erkan Petekkaya, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Nuri Alço, Banu Alkan, Salih Güney, Zerrin Özer, Bülent Serttaş, Emre Kaya, Aslı Hünel, Tuğba Yurt, Ahmet Selçuk İlkan ve Ömür Gedik başta olmak üzere birçok sanatçı katıldı. Yılmaz Morgül sahne aldığı gecede, Zeki Müren şarkılarını seslendirdi.

Gecede ödül alan Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen, tüm taraftarları Ali Koç’un başlattığı ’Fener Ol’ kampanyasına da destek olmaya davet ederken, "Bu seneyi bir şekilde atlattık. Önümüzdeki yıl birçok şeyi düzeltecek ve hedeflerine koşacak bir takım yaratacağımıza hiç bir şüphem yok. Hepimiz bugünlerden çok büyük dersler çıkardık ve yarınlara daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Başkanımızın yanındayız" sözleriyle de Ali Koç’a tam desteğini bir kez daha yineledi.