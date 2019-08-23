HABER

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 6 gün önce eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında bıçaklanan Emine Bulut’un ölümüyle ilgili şarkıcı Haluk Levent ile sosyal medya fenomenleri hesaplarından katil zanlısına tepki gösterdi.Kırıkkale’de 18 Ağustos Pazar günü bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan baba F.B.

Kırıkkale’de 6 gün önce eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında bıçaklanan Emine Bulut’un ölümüyle ilgili şarkıcı Haluk Levent ile sosyal medya fenomenleri hesaplarından katil zanlısına tepki gösterdi.
Kırıkkale’de 18 Ağustos Pazar günü bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan baba F.B. (43), Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski eşi Emine Bulut (38) ile tartışma yaşadı. F.B., 10 yaşındaki kızı F.B.B.’nin yanında eski eşi Emine Bulut’u bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan anne Emine Bulut ölmeden önce "Ben ölmek istemiyorum" derken, kızı F.B.B.’nin ise "Anne lütfen ölme" sözleri de yürekleri burktu.
Kırıkkale Adliyesine sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Aralarında şarkıcı Haluk Levent ile sosyal medya fenomenlerinin olduğu ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından #EmineBulut hashtagları açarak izledikleri kan donduran cinayet görüntüleri sonrası tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından tepki gösteren ünlü şarkıcı Haluk Levent, "Bu ülkede kadın olmak! Çocuk olmak #EmineBulut ile ilgili tüm twitlerinizi okudum. @av_turgayozcan ve ekibi ile birlikte katile en ağır ceza verilmesi için uğraşacağız. Emine’nin evladı artık bizim evladımızdır! Ahbap’lar olarak ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.