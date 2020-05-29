Ünlü isimler de TikTok’un bayram kampanyasını katıldı

Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT de, efsanevi Türk müzisyen Barış Manço'nun resmi hesabında (@trtresmi) meşhur şarkısı “Bugün Bayram” eşliğindeki videosunu paylaştı.
Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği kampanya 138.9 milyon görüntülenmeye ulaştı. Bayram tatili boyunca video paylaşımlarının yanı sıra, popüler müzisyenler ve şarkıcılar da bayrama özel canlı yayınlar gerçekleştirdi.
İstanbul Şehri Feribot Hattı Müzisyenleri (@vapurdamuzikvar), Melis Fiş (@melisfis) ve Ömer Ağaya (@omer.agaya) ‘nın dahil olduğu müziyenler TikTok içerisinde canlı yayın konserleri verdi.
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