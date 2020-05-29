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Ünlü isimler de TikTok’un bayram kampanyasını katıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2020 09:14 | Son Güncelleme

Türkiye COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl bayramları her zamankinden farklı yaşıyor. Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağından dolayı bayramlık giyip büyükleri ziyaret etme geleneği bu yıl gerçekleşmedi. Dünyanın önde gelen kısa video platformu TikTok, kalabalık ziyaretler olmadan kutlanan bu bayramda kullanıcılarına pozitif enerji vermek için bir kampanya başlattı.

Ünlü isimler de TikTok’un bayram kampanyasını katıldı

Evdebayramhavası etiketiyle başlatılan kampanyaya kullanıcıların yanı sıra ünlü isimler de katıldı. Ünlü aktris Nurgül Yeşilçay (@nrglyslcy) oğlu ve yakınlarıyla sosyal mesafe temalı eğlenceli bir video paylaştı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (@ekrem.imamoglu) bayram için sıcak mesajlar gönderdi, Popüler influencer Simla Canpolat (@simla.canpolat), bu özel zamanda geleneğe uygun olarak bayram için farklı kıyafet kombinasyonlarını sergiledi.

Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT de, efsanevi Türk müzisyen Barış Manço'nun resmi hesabında (@trtresmi) meşhur şarkısı “Bugün Bayram” eşliğindeki videosunu paylaştı.

BAYRAMA ÖZEL CANLI KONSERLERİ

Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği kampanya 138.9 milyon görüntülenmeye ulaştı. Bayram tatili boyunca video paylaşımlarının yanı sıra, popüler müzisyenler ve şarkıcılar da bayrama özel canlı yayınlar gerçekleştirdi.

İstanbul Şehri Feribot Hattı Müzisyenleri (@vapurdamuzikvar), Melis Fiş (@melisfis) ve Ömer Ağaya (@omer.agaya) ‘nın dahil olduğu müziyenler TikTok içerisinde canlı yayın konserleri verdi.

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