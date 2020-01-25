MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası paylaştı! 'Üzüntüden gözümü kırpamadım'

Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası paylaştı! 'Üzüntüden gözümü kırpamadım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 08:53 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem herkesi korkuttu! ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından üst üste paylaşımlar yaptı. 20 kişinin hayatını kaybettiği felaketle ilgili ünlü isimler paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlar:

Elazığ Sivrice'de saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,8'lik depremde Elazığ'da 16, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, 1015 kişi yaralandı. Deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 228 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir." denildi. Bakan Murat Kurum, Elazığ'da 5 Malatya'da 25 binanın yıkıldığını belirtti.

Depremin ardından ünlü isimler de dayanışma mesajı yayınladı. Yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaşan ünlü isimler destek çağrısında bulundu.

Ünlü isimlerden deprem paylaşımı

TARKAN Elazığ'da olan ve başka kentlerimizde de hissedilen depremden dolayı vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Daha fazla acı haber almadan atlatmamızı umuyorum. Dualarımız milletimizle, ülkemle...
ACUN ILICALI Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız sizinle…
DOĞA RUTKAY Can kaybı sayısı gitgide artıyor sabah olana dek her saniye artacak üzüntüsünden gözümü kırpamadım bile... Ne acı bir durumun içindeyiz.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN Elazığ’ da meydana gelen Malatya ve civar şehirleri de etkileyen deprem çok üzücü... Can kayıpları için Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar, dualarımız can kaybının artmaması için… Milletimizin başı sağ olsun.
DEMET AKALIN Geçmiş olsun Elazığ! Biz ne yapabiliriz gerçekten çok üzücü ve çaresiz kalmak.
MUSTAFA SANDAL Yürekler burkuldu. Elazığ için dualarımız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır diliyorum
HÜLYA KOÇYİĞİT Tüm dualarımız, kalbimiz sizlerle. Allah bir daha yaşatmasın. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Elazığ.
MAHSUN KIRMIZIGÜL Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar, geride kalan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
NEBAHAT ÇEHRE Kalbimiz de dualarımız da sizin için
FAZIL SAY Kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, sayının artmaması umuduyla.
NAZAN ÖNCEL Geçmiş olsun Elazığ
İSMAİL BAKİ TUNCER Çok büyük geçmiş olsun...
SEREN SERENGİL "Çok üzgünüm, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun Allah ailelerine sabır versin tüm elazığ halkına büyük geçmiş olsun."
GÖKHAN ÖZOĞUZ "Kalbimiz seninle Elazığ"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ depremi, Elazığ Sivrice, Deprem, ünlüler deprem,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berna Laçin'in deprem paylaşımına eleştiri yağdı! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Haluk Levent Elazığ depremini duyar duymaz bakın ne yaptı!

Duyduğu anda iptal etti! 'Ahbap başkanı olarak görevime gideyim'

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 24 Ocak Cuma sonuçları ve kazanan isim

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Sağlık sorunlarından dolayı yarışmadan ayrıldı! Gelinim Mutfakta 24 Ocak Cuma sonuçları

İddialı isim Gelinim Mutfakta'ya veda etti

MasterChef yarışmacısı Eda Karabulut patron oldu!

MasterChef Eda patron oldu!

Billie Eilish itirafıyla üzdü: 2018'de intihar etmeyi düşündüm

18 yaşındaki dünyaca ünlü isim itirafıyla üzdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.