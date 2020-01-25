Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası paylaştı! 'Üzüntüden gözümü kırpamadım'

Elazığ Sivrice'de saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,8'lik depremde Elazığ'da 16, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, 1015 kişi yaralandı. Deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 228 artçı deprem kaydedildiği bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir." denildi. Bakan Murat Kurum, Elazığ'da 5 Malatya'da 25 binanın yıkıldığını belirtti. Depremin ardından ünlü isimler de dayanışma mesajı yayınladı. Yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaşan ünlü isimler destek çağrısında bulundu.

Ünlü isimlerden deprem paylaşımı

TARKAN Elazığ'da olan ve başka kentlerimizde de hissedilen depremden dolayı vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Daha fazla acı haber almadan atlatmamızı umuyorum. Dualarımız milletimizle, ülkemle...

ACUN ILICALI Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız sizinle…

DOĞA RUTKAY Can kaybı sayısı gitgide artıyor sabah olana dek her saniye artacak üzüntüsünden gözümü kırpamadım bile... Ne acı bir durumun içindeyiz.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN Elazığ’ da meydana gelen Malatya ve civar şehirleri de etkileyen deprem çok üzücü... Can kayıpları için Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar, dualarımız can kaybının artmaması için… Milletimizin başı sağ olsun.

DEMET AKALIN Geçmiş olsun Elazığ! Biz ne yapabiliriz gerçekten çok üzücü ve çaresiz kalmak.

MUSTAFA SANDAL Yürekler burkuldu. Elazığ için dualarımız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır diliyorum

HÜLYA KOÇYİĞİT Tüm dualarımız, kalbimiz sizlerle. Allah bir daha yaşatmasın. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Elazığ.

MAHSUN KIRMIZIGÜL Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar, geride kalan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

NEBAHAT ÇEHRE Kalbimiz de dualarımız da sizin için

FAZIL SAY Kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, sayının artmaması umuduyla.

NAZAN ÖNCEL Geçmiş olsun Elazığ

İSMAİL BAKİ TUNCER Çok büyük geçmiş olsun...

SEREN SERENGİL "Çok üzgünüm, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun Allah ailelerine sabır versin tüm elazığ halkına büyük geçmiş olsun."