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Ünlü isimler Emniyet'e çağrılmıştı! Sarallar operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi

07.07.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Aylin Coşkun, Sinan Engin gibi ünlü isimlerin de adının geçtiği, liderliğini iş insanı ve Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden Erdal Acar'ın yaptığı ileri sürülen, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 122 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda bugün adliyeye sevk işlemleri devam ederken operasyon kapsamında ele geçirilen nesnelerden bazıları şaşkınlık yarattı.

Ünlü isimler Emniyet'e çağrılmıştı! Sarallar operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi

Sarallar adlı suç örgütüne yönelik 13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 122 şüpheliden 31'i dün adliyeye sevke edilmişti. Bugün de sevk işlemleri devam etti ve 91 kişi daha adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyon kapsamında ele geçirilen Emniyet'te sergilendi. Ele geçirilen nesneler arasında kılıçlar dikkat çekti.

500 POLİS KATILDI

Sarallar grubuna 28 Haziran’da bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda aralarında grubun liderliğini yaptığı iddia edilen Erdal Acar’ın da bulunduğu 122 şüpheli gözaltına alındı.

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ELE GEÇİRİLENLER ŞOKE ETTİ!

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği,7 adet kılıç, 7 adet telsiz, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 3 hançer, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

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EMNİYETTE SERGİLENDİ

Yaklaşık 10 gün boyunca emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 31’i dün geri kalan 91 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevk edilmesinin ardından operasyonda ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi. Ele geçirilenler arasında kılıçlar dikkat çekti. Şüphelilerin kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları telsizler de sergide yer aldı.

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