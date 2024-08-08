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  4. Ünlü isimler halk plajına akın etti! Türkiye güzeli Esra Sönmezer de oraya gitti! Fiyatları böyle anlattı

Ünlü isimler halk plajına akın etti! Türkiye güzeli Esra Sönmezer de oraya gitti! Fiyatları böyle anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.08.2024 10:20
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2002 Türkiye güzeli Esra Sönmezer son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her açıklaması olay olan ünlü isim bu defa Bodrum'daki fiyatlar hakkında konuştu. Tatilden dönen Sönmezer pahalılığa isyan etti.

MYNET-Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her adımı olay olan ünlü isim bu defa Bodrum açıklamasıyla gündem oldu.

Bodrum tatilinden yeni geldiğini söyleyen Sönmezer pahalılığa adeta isyan etti. Ünlü isim, Bodrum'un pahalılığından bahsederek; "Çok pahalı Bodrum, çok... Plaja gittik dört kişi. Mekanlar ne kadar boş... Pahalı olanlar tabii. Pahalı satanlara biraz da iyi oluyor bence, insanları sömürüyorlardı" dedi.

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"HALK PLAJLARI DOLUYDU"

Tatilde gördüklerini açık açık anlatan Sönmezer "Halk plajları doluydu, daha ucuz olan yerler hep kalabalıktı" sözleriyle dikkat çekti.

Sezon başından beri Çeşme ve Bodrum'daki pahalılık yüzünden mekanların boş kaldığı konuşuluyordu. Hatta bazı ünlü isimler de Çeşme'deki halk plajlarına akın etmişti.

ünlüler

ÜNLÜ İSİMLER HALK PLAJINDA

Öykü Karayel - Can Bonomo, Caner Erkin - Şükran Ovalı, Bülent Şakrak - Esra Akpınar ve Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk, bayram tatili için Çeşme’ye gitmiş ve halk plajında görüntülenmişlerdi. Denize girmek için Çiftlikköy’e giden ünlüleri bir arada görenler ise şaşkınlığını gizleyememişti.

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Bodrum Esra Sönmezer
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