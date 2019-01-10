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Ünlü isimler ilik donörü olmak için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 18:14 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve tüm lösemi hastalarına umut olmak için uygun kemik iliği bağışçısı bulunabilmesi amacıyla Kadıköy Belediyesi ve Kızılay Kadıköy Şubesi tarafından kampanya gerçekleştirildi.

Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, (DHA) İZMİR'de yaşayan lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve tüm lösemi hastalarına umut olmak için uygun kemik iliği bağışçısı bulunabilmesi amacıyla Kadıköy Belediyesi ve Kızılay Kadıköy Şubesi tarafından kampanya gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında birçok ünlü isim kan verdi. Bir dizide, ilik nakliyle hayata tutunan bir karakteri canlandıran oyuncu Özge Özpirinçci de kan verdi. Kadıköy Belediyesi ve Kızılay Kadıköy Şubesi tarafından "Kök hücre bağışıyla yeni yılda mutlu bir ‘öykü’ yazıyoruz" sloganıyla başlatılan kampanya için Kadıköy Belediyesi önüne geçici ünite kuruldu. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yüzlerce kişinin kök hücre donörü olmak için kan bağışında bulunduğu kampanyaya ünlü isimler de destek verdi. Kan bağışında bulunan oyuncular Feyyaz Duman, Gökçe Eyüboğlu, Nilperi Şahinkaya, Esin Alpogan, Kerem Arslanoğlu, Gizem Erman Soysaldı, Bülent Çolak ile yönetmen Hüseyin Karabey toplumsal duyarlılığı ve ilik bağışını arttırmak amacıyla sosyal medya hesaplarında yayınlamak üzere videolar da çekti. Bir dizide, ilik nakliyle hayata tutunan bir karakteri canlandıran oyuncu Özge Özpirinçci de bugün kan bağışında bulundu. Özpirinçci ayrıca, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda oyuncu arkadaşları Selin Şekerci ve Berrak Tüzünataç'a donör olmaları için çağrıda bulundu.

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