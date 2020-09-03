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Ünlü isimler OnlyFans üyelerinden servet kazanıyor! 'Cesur içerikler...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 14:48 | Son Güncelleme

Yetişkinlere yönelik erotik içerik üreten OnlyFans, Bella Thorne’dan Cardi B’ye kadar dünyaca ünlü bir çok yıldıza milyonlar kazandırıyor. Bazı ünlü isimler sitede çıplak ve cesur içerikler üretmekten korkmuyor.

Ünlü isimler OnlyFans üyelerinden servet kazanıyor! 'Cesur içerikler...'

Reality şov yıldızları, modeller ve oyuncular OnlyFans’ta yayınladıkları fotoğraflarla servet kazanıyor.

Bella Thorne online içerik sitesi OnlyFans’taki içerikleriyle milyonlar kazanıyor.
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Bella, Instagram’da da cüretkar fotoğraflarıyla biliniyor.
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Ünlüler aylık ücret karşılığı üyelik hizmeti sunan bu platformda takipçileriyle en son fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyor. Bazıları ek ücret karşılığında birebir sohbet hizmeti de sunuyor.

22 yaşındaki oyuncu Bella Thorne’un takipçilerinden ayda yaklaşık 150 TL karşılığı sitede içerik üretmeye başladığı ilk hafta yaklaşık 15 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.

42 yaşındaki Katie Price da artık milyonlar kazanmaya hazır olduğunu söyledi. The Sun’a konuşan bir kaynak “Katie, diğer yıldızların OnlyFans’ta kazandığı paraları gördü ve bu akışın bir kısmını kendisi için de istiyor” dedi.

Platformda bir de ünlülerin ne kadar kazanabileceğini gösteren bir hesaplama sistemi var.

Katie Price’ın kendisine sitede bir hesap açacağı düşünülüyor.
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Instagram sayfalarındaki takipçileriyle aylık üyelik fiyatını birleştirerek kullandıkları hesap sistemi sayesinde Online Casinos adlı site, yıldızların ne kadar kazanabileceğine dair bir tahmin oluşturdu. Ortaya çıkan rakamlar şok edici.

İşte en çok kazanan ünlülerden bazıları

CARDI B – AYDA 66 MİLYON TL

Only Casinos’un tahminlerine göre, yalnızca geçen ay OnlyFans’a katılan 27 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısı, ayda 66 milyon TL kazanma potansiyeline sahip.

Cardi B, sitede son müzik videosundan görüntüler paylaştı.
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Cardi B, takipçileriyle ateşli fotoğraflar paylaşmasıyla biliniyor.
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Miktar çok yüksek görünse de, hesap sistemi bu rakama Instagram’daki 74.7 milyon takipçiyle aylık 37 TL’lik üyelik ücretini çarparak ulaştı.

Eğer sitedeki bir içerik üreticisi 1 milyon takipçiye ulaşırsa ve Cardi B ile aynı rakamla ücretlendirilirse, üyenin ayda 370 bin TL ila 1 milyon 850 bin TL arasında bir rakam kazanacağı tahmin ediliyor. OnlyFans’ın içerik üreticilerinden %20 oranında kesinti yaptığını da söylemeden geçmeyelim.

Takipçileri Cardi B’nin fotoğraf ve videolarını görmek için ayda 37 TL ödemeli. Cardi B ise sitede çıplak fotoğraf yayınlamayacağını açıkça belirterek hayranlarına “OnlyFans sayfama abone olabilirsiniz. Hayır, çıplak fotoğraflar gösterilmeyecek” demişti.

CHLOE KHAN – AYDA 7.1 MİLYON TL

2010’da X Factor’le üne kavuşan 28 yaşındaki eski Playboy modeli son yıllarda inanılmaz bir dönüşüm geçirdi ve şu an siteden kazanabileceği potansiyel rakam 7.1 milyon TL.

Chloe Khan x Factors günlerinden bu yana tamamen değişti.
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Chloe öncesinde bi Playboy modeliydi.
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Chloe’in takipçileri siteye üyelik bedeli olarak ayda yaklaşık 150 TL ödüyor. Diğer sosyal medya kanallarında paylaştığı fotoğraflar düşünüldüğünde, takipçilerinin hayal kırıklığına uğramayacağını düşünmek mümkün.

DANIELLE LLOYD – AYDA 2.1 MİLYON TL

36 yaşındaki model, geçen yıl modellik kariyerine geri döndüğünden beri siteden ayda yaklaşık 2.1 milyon TL kazanıyor.

Danielle doğal güzelliği ile üne kavuşmuştu.
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Danielle Lloyd, modellik günlerine geri döndü.
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OnlyFans’a katılma kararı hakkında konuşan üç çocuk annesi model “Başladığımdan bu yana sektör ciddi oranda değişti. Birçok kişi artık online platformlara geçti ve ben de bu yüzden OnlyFans kullanıyorum” dedi.

COURTNEY STODDEN – AYDA 1.6 MİLYON TL

25 yaşındaki Amerikalı modelin OnlyFans’ta ayda 1.6 milyon TL kazanma potansiyeli olduğu hesaplandı. Stodden, sitede çıplak ve cesur içerikler üretmekten korkmuyor.

Courtney siteden ayda 1.6 milyon TL kazanabilir.
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Courtney Stodden, düzenli olarak online platformda kusursuz vücudunu sergiliyor.
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Courtney, takipçileriyle cesur pozlar paylaşmasıyla tanınıyor.

KATIE SALMON – AYDA 859 BİN TL

23 yaşındaki televizyon yıldızının ürettiği içeriklerden ayda 859 bin TL kazanabileceği hesaplandı. Katie, sitede düzenli olarak içerik paylaşıyor.

Katie Salmon Love Island’da üne kavuştuktan sonra büyük bir dönüşüm geçirdi.
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Katie Salmon, Instagram’da da sık sık ateşli fotoğraflar paylaşıyor.
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DANNIELLA WESTBROOK – AYDA 40 BİN TL

46 yaşındaki oyuncunun OnlyFans’ta ayda 40 bin tl kazanabileceği tahmin ediliyor, ancak oyuncu sitede asla müstehcen fotoğraf paylaşmamak konusunda ısrarcı.

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Yakın bir zamanda Twitter’da sahte hesaplar tarafından saldırıya uğrayan oyuncu “İnsanların nefreti gerçek değil. Müstehcen fotoğraflar paylaşmıyorum, neden benden veya sitedeki diğer insanlardan nefret ediyorsunuz” demişti.

BEX SHINER – AYDA 40 BİN TL

Bex Shiner son paylaştığı fotoğraflarda oldukça farklı görünüyor.
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Big Brother’la ünlenen Bex’in kariyeri tamamen farklı bir yöne gidiyor.
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