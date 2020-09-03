Ünlü isimler OnlyFans üyelerinden servet kazanıyor! 'Cesur içerikler...'

Reality şov yıldızları, modeller ve oyuncular OnlyFans’ta yayınladıkları fotoğraflarla servet kazanıyor.

Bella Thorne online içerik sitesi OnlyFans’taki içerikleriyle milyonlar kazanıyor.



Bella, Instagram’da da cüretkar fotoğraflarıyla biliniyor.



Ünlüler aylık ücret karşılığı üyelik hizmeti sunan bu platformda takipçileriyle en son fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyor. Bazıları ek ücret karşılığında birebir sohbet hizmeti de sunuyor.

22 yaşındaki oyuncu Bella Thorne’un takipçilerinden ayda yaklaşık 150 TL karşılığı sitede içerik üretmeye başladığı ilk hafta yaklaşık 15 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.

42 yaşındaki Katie Price da artık milyonlar kazanmaya hazır olduğunu söyledi. The Sun’a konuşan bir kaynak “Katie, diğer yıldızların OnlyFans’ta kazandığı paraları gördü ve bu akışın bir kısmını kendisi için de istiyor” dedi.

Platformda bir de ünlülerin ne kadar kazanabileceğini gösteren bir hesaplama sistemi var.

Katie Price’ın kendisine sitede bir hesap açacağı düşünülüyor.

