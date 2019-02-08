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Ünlü isimler retrogaming partisinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:08 | Son Güncelleme

Sadece bu yıla özel olarak üretilen RedBull PAC-MAN ürününün tanıtıldığı retrogaming partisi dün gece gerçekleşti.

Ünlü isimler retrogaming partisinde buluştu

İSTANBUL, (DHA)- Sadece bu yıla özel olarak üretilen RedBull PAC-MAN ürününün tanıtıldığı retrogaming partisi dün gece gerçekleşti.

Başta PAC-MAN olmak üzere pek çok retro oyunun da tekrar deneyimlendiği partiye; Aslı Bekiroğlu, Anıl Altan, Tamer Yılmaz, Niyazi Erdoğan, Bedirhan Soral, Itır Esen, İlayda Akdoğan, Begüm Tank ve Gizem Barlak gibi pek çok sevilen isim katıldı. DJ kabininde yer alan Berk Büyükakın’ın müzikleri de katılımcıları hem eğlenceli hem de nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Arcade makineleri ve retro oyunlarla desteklenen nostaljik partiye yaklaşık 500 kişi katıldı. Katılımcılar, 80’ler ve 90’ların öne çıkan müzikleriyle eğlenirken, retro oyunları da yeniden deneyimleme şansı buldu.

Ünlü isimler retrogaming partisinde buluştuÜnlü isimler retrogaming partisinde buluştuÜnlü isimler retrogaming partisinde buluştuÜnlü isimler retrogaming partisinde buluştu

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