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Ünlü isimler sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 14:07 | Son Güncelleme

Sanat camiasının ünlü isimleri, Mahalli İdareler Seçimleri için sandığa gitti.

Sanat camiasının ünlü isimleri, Mahalli İdareler Seçimleri için sandığa gitti. Oylarını kullanan Hadise, Ferhat Göçer, Esra Erol, gibi ünlü isimler fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Mahalli İdareler Seçimleri için Türkiye sandığa gitti. Vatandaşlık görevini yerine getiren sanat dünyasının ünlü isimleri de oy kullandıkları o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü sanatçı Hadise’de oy kullanma fotoğrafını”oyver” etiketi ile paylaşırken, eşi ve çocuklarıyla birlikte oy kullanmaya giden Esra Erol da “ailece seçim sandığına gittik. Oyumuzu verdik” notu ile paylaştı.
Ünlü şarkıcı Ömür Gedik,de oy kullanma fotoğrafını sosyal medya adresinden takipçileri ile paylaşarak”Oy oy oy. Ben tamam. Sizde durumlar nasıl? “notunu düştü.

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