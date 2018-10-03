Ünlü isimler Sezen Aksu şarkılarını gençler için söyledi

İSTANBUL (AA) - Sanat, iş ve spor dünyasından ünlüler, "Toplum Gönüllüsü" gençler için Sezen Aksu şarkılarını seslendirdi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına Uniq Hall'de gerçekleştirilen gecenin yönetmenliğini Çağan Irmak üstlenirken, konserin müzik direktörü ve orkestra şefi Tuluğ Tırpan oldu.

Geliriyle "Toplum Gönüllüsü" gençlerin sosyal sorumluluk projelerinin destekleneceği etkinliğin sunuculuğunu Barış Falay ve Burcu Biricik üstlenirken, Birce Akalay, Derya Alabora, Devrim Yakut, Elif-Kerem Gönlüm, Işıl Yücesoy, Işın Karaca, Mehmet Erdem, Neslihan Demir, Özgür Çevik, Rubato, Sibel Tüzün, Şevki Çepa, Tolga Tekin, Tuğrul Tülek, Tülay Günal, Yetkin Dikinciler, Zara ile iş dünyasından Burçak Elmas Deniz, Burçin Elmas Çubukçu, Evrim Aras, Selen Özgörkey Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Sezen Aksu'nun "Keskin Bıçak", "Bu Gece Son", "Aşktan Ne", "Bile Bile", "Büklüm Büklüm", "İkinci Bahar", "Kaçın Kurası" ve "Tutunamadım" adlı eserleri de seslendirilenler arasında yer aldı.

Sevilen Sezen Aksu şarkılarının seçildiği gecenin sonunda, yorumcular sahneye çıkarak "Sarışınım", "Şımarık" ve "Hadi Bakalım" şarkılarını hep birlikte söyledi.

