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Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 14:45 | Son Güncelleme

Ülkemizde ve dünyada ünlü isimler tarafından tanıtımı yapılan, sosyal medyada üst üste videoları paylaşılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinde 'zehir' yani sibutramin tespit edildi. Genellikle internet üzerinden satışı yapılan çay, Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanırken, Kanal D Haber'den Özge Mayetin ve kameraman Yusuf Ağbaba, çayın zararlarını İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Aydın Tunçkale ile değerlendirdi.

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Ünlülerin özellikle sosyal medya hesaplarından tanıtımını yaptığı Teff tohumlu çaydan kansere neden olan madde çıktı. Buket Aydın'la Kanal D Haber'in özel haberinde gündeme aldığı konuyu ise Dr. Gürkan Kubilay 2. Sayfa programında değerlendirerek, bu tip çayların içinde bulunan diğer zararlı maddeleri de söyleyerek 'uzak durun' uyarısında bulundu.

TEFF TOHUMLU ÇAYIN SATIŞINA YASAK!

Binlerce takipçisi olan ünlüler sosyal medya hesaplarından reklamını yapmıştı ancak o çayın içinde sübitramin maddesi bulundu. Bu ürünlerin satışının yasak olduğunu belirten uzmanlar, karaciğer, kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıklara neden olarak uzun süreli kullanımda ölümcül olabileceğine dikkat çekmişti.

'SATILAN ÇAYLARIN İÇERİĞİNDE BU MADDELER VARSA UZAK DURUN'

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Dr. Gürkan Kubilay ise piyasada satılan çayların içeriğine dikkatle bakılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Kronik ve uzun kullanımlarda Sibütramin gibi maddeler ölmenize neden olur. Bu tür Sibütramin gibi maddelerin ölüme yol açtığı bilgisi verildi. Zayıflama haplarının içinde olan Efedra yazıyorsa aman dikkat. İçinde Fen-phen maddesi varsa dikkat. DMMA yazıyorsa bunlardan uzak durun. Tarım Bakanlığı bu konuda bir maddeye verdiği onay sadece o maddenin orada olduğu ile ilgili olarak verdikleri onay. Ünlü sanatçılarımızı da kandırıyorlar. Bu ilaçları böyle piyasaya sunamazsınız. Bu ilaçlarda 'Hastalığı yok edici bir etiket kullanamazsınız' diyor. Bunun etkileri ne biliyor musunuz? Tarım Bakanlığı ya da Sağlık Bakanlığı 'Bu sizi zayıflatır' demiyor. Normal bir insanın bağırsakları akordeonun körükleri gibi açılıp kapanıyor. Ancak bu içerikli ilaçların uzun süreli kullanımı bağırsak hareketini de bozuyor. Tüm olay zayıflama hapı ya da çayı olarak aldığınız şeyde kalın bağırsağa aldığınız bu maddeler sadece bağırsaktan su atmanıza yarıyor. İdrar ve dışkıyla su kaybedilirken potasyum da kaybetmiş oluyoruz. Potasyum kaybında da kalbiniz aritmiğe girip ölüp gidebiliyorsunuz. Bu ilaçların ölüme yol açtığı çok net. Doğru yöntemler varken neden bunlarla uğraşıyorsunuz? O paralara insanların hayatlarıyla oynayacak derecede reklam yapmaları çok yanlış. Zayıflama ilacı yoktur. Detoks vücudum yapıyor zaten bunların içinde Senna diye bir madde var. Bağırsağı su atmak anlamında rahatlatan bir madde sorun uzun süreli kullanımlarda meydana geliyor. Ben bu ülkeyi 48 saat içerisinde 160 milyon kilo zayıflatırım. Ben bir idrar söktürücü veririm herkes ödemini atar. Ancak bu ilaçlar zamanla kalıcı kabızlık, kalıcı ishal gibi sorunlarla birlikte toksik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olarak ölüme yol açıyor. Sanatçılarımıza yalvarıyorum yapmayın.”


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Teff tohumlu çay Sağlık Bakanlığı zehir sibutramin özge mayetin yusuf ağbaba

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
bilip bilmeden bu zehirin reklamını yapan ünlülere ne tür bir ceza vereceksiniz ondan bahsedin.
Reziller para için içerigini bilmedikleri şeyleri millete öneriyolar
O reklamını yapan ünlüler önce kendileri alsın içsinler zayıflatır güzelleştirir hem... sonra halka sunsunlar...
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