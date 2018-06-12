Ünlü isimler tatil sezonunu açtı

İşte yaz sezonunu açan ve; ya Instagram'da tatil pozu paylaşan ya da magazine yakalanan ünlülerden bazıları

Ünlüler tatilde!

1 / 9 Dizileri final yapan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç setin yorgunluğunu Antalya'da atıyor.

2 / 9 Yeliz Yeşilmen çocuklarıyla tatil yapıyor.

3 / 9 Tatil denilince akla ilk gelen isimlerden birisi şüphesiz ki Eda Taşpınar... Her daim bronz cildiyle dikkat çeken Taşpınar, Mikonos sezonunu açtı.

4 / 9 Gülşen eşi ve oğlu Azur ile tatilde. Oğluyla bol bol gölgede oturan Gülşen zaman zaman bebeğini emzirirken de görüntüleniyor.

5 / 9 Kadın dizisinin güzel oyuncusu Özge Özpirinççi de sevgilisiyle Bodrum'da.

6 / 9 Sinem Kobal ise Kenan İmirzalıoğlu ile tekne tatili yapıyor.

7 / 9 Deniz Baysal ve Barış Yurtçu sualtında.

8 / 9 Gülben Ergen yeni sevgilisi ile jet ski keyfi yaparken görüntülendi.