Ünlü isimler tatil sezonunu açtı

İşte yaz sezonunu açan ve; ya Instagram'da tatil pozu paylaşan ya da magazine yakalanan ünlülerden bazıları
Ünlüler tatilde!
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Dizileri final yapan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç setin yorgunluğunu Antalya'da atıyor.
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Yeliz Yeşilmen çocuklarıyla tatil yapıyor.
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Tatil denilince akla ilk gelen isimlerden birisi şüphesiz ki Eda Taşpınar... Her daim bronz cildiyle dikkat çeken Taşpınar, Mikonos sezonunu açtı.
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Gülşen eşi ve oğlu Azur ile tatilde. Oğluyla bol bol gölgede oturan Gülşen zaman zaman bebeğini emzirirken de görüntüleniyor.
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Kadın dizisinin güzel oyuncusu Özge Özpirinççi de sevgilisiyle Bodrum'da.
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Sinem Kobal ise Kenan İmirzalıoğlu ile tekne tatili yapıyor.
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Deniz Baysal ve Barış Yurtçu sualtında.
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Gülben Ergen yeni sevgilisi ile jet ski keyfi yaparken görüntülendi.
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Geçtiğimiz hafta boşanan Mirgün Cabas ve Tuba Ünsal çocuklarıyla birlikte tatile çıktı.
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