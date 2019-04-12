Ünlü isimler teknede retro oyunlarla eğlendi

İSTANBUL, (DHA)- 'Red Bull Retro Oyun Gecesi' boğazda tekne turuyla gerçekleşti. Başta PAC-MAN olmak üzere pek çok retro oyunun da tekrar deneyimlendiği geceye televizyon ve gösteri dünyasından Yasemin Yürük, İlayda Akdoğan ve Cemrehan Karakaş gibi ünlü isimler katıldı.

‘Red Bull Retro Oyun Gecesi’ yoğun istek üzerine bu kez Boğaz'da tekne turu ile oyunseverlerle buluştu. PAC-MAN için özel bir kutu tasarlayan Red Bull’un düzenlediği üçüncü Retro Oyun Gecesi’nde davetliler günümüze kadar uzanan en eğlenceli arcade makineleri, atari oyunları ve dönem müzikleri ile donatılan tekneyle Boğaz’da gezinti yaptı.

Hepsi müzik grubunun üyelerinden Yasemin Yürük ve ‘4N1K’ isimli dizideki rolüyle gönülleri kazanan Cemrehan Karakaş ile Türkiye'yi sinema dünyasında temsil eden genç oyuncu İlayda Akdoğan’ın da aralarında olduğu katılımcılar; 80’li ve 90’lı yılların öne çıkan şarkılarıyla eğlendi, retro oyunları yeniden deneyimledi. Ayrıca ‘3 Yabancı 1 Türk’ adlı YouTube kanalının üyeleri; Chaby Han, Louis Stotesbery ve Michele Cedolin, sosyal medya fenomenleri Duygu Köseoğlu ile Hilal Şefkatli de geceye katılım gösterdi.



