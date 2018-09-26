Ünlü isimler 'Uluslararası Geleceğin E Hali'nde

İSTANBUL, (DHA)- PHARMETIC Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından düzenlenen "Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi", 28-29-30 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sanat, bilim, medya ve iş dünyasından birçok ünlü ve alanında söz sahibi isim moderatör ve konuşmacı olarak programda yer alacak.

Programda; workshoplar, projeler, eğitimler, konferans ve seminerlerde alanında söz sahibi Türk ve yabancı bilim insanları ve ünlü isimler konuşmalarını yapacak. Birbirinden ilgi çekici konu başlıklarının yer aldığı kongre programında; Bülent Eczacıbaşı, Metin Hara, Aret Vartanyan, Ceyda Düvenci, Esra Akkaya, Umut Oğuz, Enver Aysever, Cem Seymen, M. Serdar Kuzuloğlu, Evrim Kuran, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, Dr. Yasemin Bradley, Rayka Kumru ve birçok isim katılımcılarla buluşacak. Naturapati Doktoru-Yazar Dr. Michael Murray, Fütürist-Yazar-TV Programcısı Maria Bailey, Dijital Sağlık Fütüristi-Veri Bilimcisi Maneesh Juneja gibi yurtdışından gelen önemli isimler de 'Geleceğin E Hali’nde olacak. 28 Eylül Cumartesi günü ise "1. Lider Eczacı Hizmet ve Deneyim Yarışması" düzenlenecek.