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Ünlü isimler 'Uluslararası Geleceğin E Hali'nde

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.09.2018 14:00 | Son Güncelleme

PHARMETIC Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından düzenlenen "Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi", 28-29-30 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İSTANBUL, (DHA)- PHARMETIC Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından düzenlenen "Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi", 28-29-30 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sanat, bilim, medya ve iş dünyasından birçok ünlü ve alanında söz sahibi isim moderatör ve konuşmacı olarak programda yer alacak.

Programda; workshoplar, projeler, eğitimler, konferans ve seminerlerde alanında söz sahibi Türk ve yabancı bilim insanları ve ünlü isimler konuşmalarını yapacak. Birbirinden ilgi çekici konu başlıklarının yer aldığı kongre programında; Bülent Eczacıbaşı, Metin Hara, Aret Vartanyan, Ceyda Düvenci, Esra Akkaya, Umut Oğuz, Enver Aysever, Cem Seymen, M. Serdar Kuzuloğlu, Evrim Kuran, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, Dr. Yasemin Bradley, Rayka Kumru ve birçok isim katılımcılarla buluşacak. Naturapati Doktoru-Yazar Dr. Michael Murray, Fütürist-Yazar-TV Programcısı Maria Bailey, Dijital Sağlık Fütüristi-Veri Bilimcisi Maneesh Juneja gibi yurtdışından gelen önemli isimler de 'Geleceğin E Hali’nde olacak. 28 Eylül Cumartesi günü ise "1. Lider Eczacı Hizmet ve Deneyim Yarışması" düzenlenecek.

'GELECEĞİN ECZANESİ'NDE RENKLİ AKTİVİTELER YAPILACAK

Fuaye alanlarında eğlenceli, eğitici birçok aktivite ve yarışmalar gerçekleştirilecek. 300 metrekarelik alanda kurulacak 'Geleceğin Eczanesi' konsept alanında; cilt bakım uygulamaları, yüz maskesi uygulamaları, enerji ve detoks içecekleri hazırlanması, doğal bakım ürünleri yapım atölyesi gibi interaktif ve renkli uygulama alanları yer alacak.

KONGREYE KATILIM ÜCRETSİZ, KAYIT ZORUNLU

Yeniden, daha büyük bir enerji ve 8 binin üzerinde katılımcı hedefiyle, uluslararası boyutta tasarlanan Uluslararası 'Geleceğin E Hali Kongresi'ne sağlık sektörü temsilcilerine katılım ücretsiz, ancak güvenlik ve salon kapasitelerinin organizasyonu için zorunlu ola kayıt işlemi www.geleceginehali.org ve Mobil Etkinlik Uygulaması'ndan yapılabilecek.

BASIN TOPLANTISI GÜNDEMİNDE ÖNEMLİ KONULAR YER ALACAK

Açılış Töreni sonrasında, 28 Eylül Cuma günü saat 12:30’da yapılacak basın toplantısında, "Geleceğin Eczacılığı: Pharma 4.0, Sahte İlaçlar ve İlaçların İnternetten Satışının Getirdiği Tehlikeler, Şişmanlık ile Doğru Beslenme İlişkisi, Besin Desteklerinin Doğru Kullanımı, Besin-İlaç Etkileşimleri, Dermokozmetiklerin Doğru Kullanımı ve Sağlığı Tehdit Eden Merdiven Altı Üretim, Eşdeğer İlaç ve Akılcı İlaç Kullanımı” gibi önemli konu başlıkları masaya yatırılacak.

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