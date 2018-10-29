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- ÜNLÜ İSİMLER YENİ HAVALİMANI AÇILIŞ TÖRENİNE GELDİ - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 18:01 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanı'nda ünlüler akını yaşandı.  Sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazının açılışına ünlüler de adeta akın etti.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanı'nda ünlüler akını yaşandı.
Sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazının açılışına ünlüler de adeta akın etti. Sanat, siyaset, spor ve iş dünyasının önde gelen isimleri tarihi açılışı yerinde izlemek üzere terminal binasındaki tören alanı geldi. Muhteşem bir eserin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir hediye olarak açılışının gerçekleştiğini belirten ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, “İnsanı büyüleyen muhteşem eser, başkanımızın ifade ettiği gibi büyür dev bir anıt. Ülkemize, ulusumuza hayırlı uğurlu olsun. Bu havalimanı Ülkemizin ne kadar büyüdüğünü, ne kadar değiştiğini geliştiğini ve bir yıldız gibi yükseldiğinin en güzel örneklerinden biri" dedi.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ise, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'nci yılında böyle bir tesisin açılmasından bir Türk vatandaşı olarak gurur duydukları söyledi. Açılışa gelen ünlü isimlerden biri olan Hülya Koçyiğit ise, “Büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları elbette Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra laik Türk Cumhuriyeti'ni kurdular ve 95'nci yılını kutlamaktayız. Ve 95'nci yılda bu muhteşem eser çok büyük bir armağan gurur verici gerçekten ihtişamdan gözlerim kamaştı. Allah hayırlı bereketli yolculuklar nasip etsin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Hosteslerden görüntüler
-Uçuş ekranlarından görüntüler
-Ünlü isimlerle röp
-Detay görüntüler

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/fotoğraflarla// Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışı için tören alanında/fotoğraflarla// Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışı için tören alanında
Piknik alanlarından açılışı izledilerPiknik alanlarından açılışı izlediler
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