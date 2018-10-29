ÜNLÜ İSİMLER YENİ HAVALİMANINA AÇILIŞ TÖRENİNE GELDİ

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA Yeni havalimanı açılış törenine dakikalar kala, davetlilerin gelişleri başladı. İş, sanat, spor dünyasından birçok ismin katılacağı açılış töreni öncesinde sanatçı Yavuz Bingöl kısa bir açıklama yaparak, “Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Biz de heyecanlıyız" dedi. Eski bakanlardan Egemen Bağış eşi Beyhan Bağış ve Demet Şener ile birlikte törene geldi. Egemen Bağış, havalimanı projesinin ilk kez Bakanlar Kurulu'nda görüşüldüğü günü hatırladığını ifade ederek, Sadece hafriyatının nelere mal olacağını düşünmek, gözümüzü korkutan bir projeydi. Ama hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetin 95. yaş gününde açmak gerçekten büyük bir mutluluk. Ülkemiz için hayırlı olsun" diye konuştu. Demet Şener ise, “Bugünün bir parçası olduğum için çok gurur duyuyorum. Çok gururlu ve heyecanlıyım" dedi. Sporcu Gökhan Saki de kısa bir açıklama yaparak, “Böyle büyük bir günde burada olmak beni çok mutlu ediyor, çok heyecanlıyım. Hayırlı olsun Türkiye'ye" şeklinde konuştu.

