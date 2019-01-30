Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

Ünlü isimler yeni yıla girerken çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Kimi ailesi ve arkadaşlarıyla kimi sahnede yeni yılı karşılayan ünlüler, fotoğrafların altında yeni yıla girdi.

Geride kalan 2018 yılının ardından sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok isim yeni yıl dileklerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kimi yeni yılı sahnede kimi ailesiyle birlikte kutlayan ünlü isimler o anları takipçileriyle paylaştı. Bazı ünlüler de aileleri ile süsledikleri çam ağacının yanında verdiği pozları paylaştı.

