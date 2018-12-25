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Ünlü isimler yılbaşı tatili için yurt dışına gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 13:42 | Son Güncelleme

YENİ yıla sayılı günler kala birçok ünlü yılbaşını yurtdışında geçirmek için Atatürk Havalimanı'na akın etti.

Ünlü isimler yılbaşı tatili için yurt dışına gitti

Anıl UÇAN -Tansu Edip GÖKBUDAK, (DHA) YENİ yıla sayılı günler kala birçok ünlü yılbaşını yurtdışında geçirmek için Atatürk Havalimanı'na akın etti.

Modacı ve DJ Kemal Doğulu yılbaşını Münih'te geçirmek için Atatürk Havalimanı'na geldi. Şarkıcı Altay da yılbaşında sahne alacağı KKTC'ye gitmek üzere havalimanına gelenler arasında yer aldı. Öte yandan oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım da yeni yıl tatili için yurtdışına gitti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Semih Özsoy ile Fenerbahçeli futbolcular Mehmet Topal İslam Slimani ile Mauricio İsla da aileleriyle birlikte yeni yılı yurtdışında karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.

DOĞULU VE ALTAY'DAN YENİ YIL DİLEĞİ

Yılbaşını Münih'te geçireceğini söyleyen Kemal Doğulu, " 2018'den daha iyi yıl olsun. Her yıl aynı şeyi diyoruz ama olmuyor. İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu ve barış içinde bir yıl geçiririz" dedi. Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacak olan sanatçı Altay da, "Herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, mutluluk, huzur, ailenizle ve sevdiklerinizle, bütün ülkemizle insanların birbirine karşı daha hoşgörülü, saygılı, tüm dünyada hastalıkların daha az yaşanmasını, ülkeler arasında daha çok barışın olduğu bir yıl geçirmesini diliyorum" diye konuştu.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR DA YURTDIŞINA GİTTİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Semih Özsoy ile Fenerbahçeli futbolcular Mehmet Topal İslam Slimani ile Mauricio İsla da aileleriyle birlikte yeni yılı yurtdışında karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Fenerbahçeli futbolcu Slimani Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarıda sergilemesi beklenen performansı hakkındaki bir soru üzerine, "Gelecek sefer" dedi.

(FOTOĞRAF)

Ünlü isimler yılbaşı tatili için yurt dışına gittiÜnlü isimler yılbaşı tatili için yurt dışına gittiÜnlü isimler yılbaşı tatili için yurt dışına gitti

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