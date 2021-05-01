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Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları

01.05.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde kutlanıyor. Sanat ve eğlence dünyasının tanınmış isimleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla günün anlam ve önemine vurgu yapıyor.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu kutlamalar yasaklandı. Ünlü isimler de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesaplarından verdikleri mesajlarla kutladı.

İşte ünlülerin öne çıkan 1 Mayıs paylaşımları...

IŞIN KARACA

IŞIN KARACA
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Yeniden terimizi akıta akıta emek verdiğimiz günlere kavuşmak umudu ile..."

DOĞA RUTKAY

DOĞA RUTKAY
"Hakları için ölenlere minnet ve şükran, akan tere selam ve saygı ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlu Olsun! Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü!"

PELİN ÖZTEKİN

PELİN ÖZTEKİN
8 Mart tarihinde babası Rasim Öztekin'i kaybeden oyuncu Pelin Öztekin de 1 Mayıs'ı Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla kutladı.

PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ
Oyuncu Pınar Altuğ 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü "1 Mayıs" notunu düştüğü gönderisiyle kutladı.

BEHZAT UYGUR

BEHZAT UYGUR
Behzat Uygur da Charlie Chaplin'in filminden bir sahneyi takipçileriyle paylaşarak "1 Mayıs ve Charlie Chaplin. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun" notunu düştü.

SEDA SAYAN

SEDA SAYAN
Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Instagram hesabından "1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlu olsun" yazılı bir görsel paylaştı.

NİLGÜN BELGÜN

NİLGÜN BELGÜN
Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı zor da olsa atlatan usta oyuncu Nilgün Belgün de '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamayı ihmal etmedi.
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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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