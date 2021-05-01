Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu kutlamalar yasaklandı. Ünlü isimler de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesaplarından verdikleri mesajlarla kutladı.

İşte ünlülerin öne çıkan 1 Mayıs paylaşımları...

IŞIN KARACA "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Yeniden terimizi akıta akıta emek verdiğimiz günlere kavuşmak umudu ile..."

DOĞA RUTKAY "Hakları için ölenlere minnet ve şükran, akan tere selam ve saygı ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlu Olsun! Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü!"

PELİN ÖZTEKİN 8 Mart tarihinde babası Rasim Öztekin'i kaybeden oyuncu Pelin Öztekin de 1 Mayıs'ı Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla kutladı.

PINAR ALTUĞ Oyuncu Pınar Altuğ 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü "1 Mayıs" notunu düştüğü gönderisiyle kutladı.

BEHZAT UYGUR Behzat Uygur da Charlie Chaplin'in filminden bir sahneyi takipçileriyle paylaşarak "1 Mayıs ve Charlie Chaplin. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun" notunu düştü.

SEDA SAYAN Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Instagram hesabından "1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlu olsun" yazılı bir görsel paylaştı.