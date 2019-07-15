Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları

Ünlü isimler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Ünlü isimlerden 15 Temmuz mesajları: Unutmak yok!

ACUN ILICALI 15 Temmuz’un 3. yılında demokrasimiz ve milletimiz için kendini feda eden kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız.

DEMET AKALIN Unutmak yok! Şehitlerimize yüce rabbimden rahmet diliyorum

MUSTAFA CECELİ 15Temmuz 2016... Darbeci zihniyete kilit vurulan, geçit verilmeyen, kalleşin planının ayağına dolandığı gece. Demokrasiye ve özgürlüğe canı pahasına sahip çıkan mekânı cennet şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.

DENİZ SEKİ Tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum

ŞORAY UZUN Ömer Halisdemir... Erol ve A.Tayyip Olçok... ve daha niceleri… Tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Allah bu Necip millete bir daha böyle bir ihanet yaşatmasın !.. 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmayacağız !..

MERVE ÖZBEY Ne zor bir gündü... Bizler bir olduğumuzda bütün dünyaya neler yapabileceğimizi gösterdik... Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın unutmadık, unutmayacağız... Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır dilerim... kahraman Gazilerimizi de minnet ve saygıyla anıyorum

IŞIN KARACA 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün 3. yıldönümünde. Bugüne kadar bu vatan için canını hiçe saymış. Şehitlerimizi Rahmetle, Gazilerimizi Minnetle Anıyorum Ne mutlu Türküm diyene...

FATİH ÜREK Unutmuyoruz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

İBRAHİM TATLISES Sayın CumhurBAŞKANımızın önderliğinde; milletimizin eşsiz zaferiyle sonuçlanan 15 Temmuz Destanı’nın 3. yılında, şehit olan kahraman vatandaşlarımızı rahmet ve minnet ile anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 TEMMUZ’u UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ! ALLAH vatanımızı ve milletimizi korusun, Amin...

YONCA EVCİMİK 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.

CEYHUN FERSOY Şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum...Onları minnetle anıyorum