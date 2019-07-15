MAGAZİN

Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümünde ünlü isimler sosyal medya hesaplarında ardı ardına mesajlar yayınladı.

Ünlü isimler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Ünlü isimlerden 15 Temmuz mesajları: Unutmak yok!

ACUN ILICALI

ACUN ILICALI
15 Temmuz’un 3. yılında demokrasimiz ve milletimiz için kendini feda eden kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız.

DEMET AKALIN

DEMET AKALIN
Unutmak yok! Şehitlerimize yüce rabbimden rahmet diliyorum

MUSTAFA CECELİ

MUSTAFA CECELİ
15Temmuz 2016... Darbeci zihniyete kilit vurulan, geçit verilmeyen, kalleşin planının ayağına dolandığı gece. Demokrasiye ve özgürlüğe canı pahasına sahip çıkan mekânı cennet şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.

DENİZ SEKİ

DENİZ SEKİ
Tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum

ŞORAY UZUN

ŞORAY UZUN
Ömer Halisdemir... Erol ve A.Tayyip Olçok... ve daha niceleri… Tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Allah bu Necip millete bir daha böyle bir ihanet yaşatmasın !.. 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmayacağız !..

MERVE ÖZBEY

MERVE ÖZBEY
Ne zor bir gündü... Bizler bir olduğumuzda bütün dünyaya neler yapabileceğimizi gösterdik... Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın unutmadık, unutmayacağız... Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır dilerim... kahraman Gazilerimizi de minnet ve saygıyla anıyorum

IŞIN KARACA

IŞIN KARACA
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün 3. yıldönümünde. Bugüne kadar bu vatan için canını hiçe saymış. Şehitlerimizi Rahmetle, Gazilerimizi Minnetle Anıyorum Ne mutlu Türküm diyene...

FATİH ÜREK

FATİH ÜREK
Unutmuyoruz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

İBRAHİM TATLISES

İBRAHİM TATLISES
Sayın CumhurBAŞKANımızın önderliğinde; milletimizin eşsiz zaferiyle sonuçlanan 15 Temmuz Destanı’nın 3. yılında, şehit olan kahraman vatandaşlarımızı rahmet ve minnet ile anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 TEMMUZ’u UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ! ALLAH vatanımızı ve milletimizi korusun, Amin...

YONCA EVCİMİK

YONCA EVCİMİK
15 Temmuz Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.

CEYHUN FERSOY

CEYHUN FERSOY
Şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum...Onları minnetle anıyorum

HAKAN HATİPOĞLU

HAKAN HATİPOĞLU
15 Temmuz... Demokrasimiz için şehit olan tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Allah bir daha böyle günleri ülkemize yaşatmasın.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz 15 Temmuz ünlüler

En Çok Okunan Haberler

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bircan Bali sevgilisi Ömer Gezen ile evleniyor

Yine evleniyor! Evlilik teklifi aldı böyle paylaştı

Bahar Candan paylaştı tepki yağdı

Paylaşımına tepki yağıyor!

Esra Erol'dan tatil paylaşımları

Esra Erol'dan tatil paylaşımları

Şahan Gökbakar'dan peruklu paylaşım! 'Kim kaldı eski metalcilerden'

Şahan Gökbakar'dan 'metalci' paylaşımı!

Leyla Lydia Tuğutlu, beyaz mayolu pozuyla dikkatleri çekti

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

İrem Sak'ın ayna karşısında çektiği pozuna beğeni yağdı

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.