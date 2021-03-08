Ünlü isimlerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' paylaşımları

Ünlü isimlet 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptılar. Kadın cinayetlerinin öne çıktığı paylaşımlarda ünlü kadınlar ortak beklentisi kadın şiddeti ve cinayetlerinin son bulduğu eşit bir dünya oldu.

Sanatçılardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

DEMET EVGAR "Özgür ve adil bir dünya umuduyla... 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Yaşam hakları ellerinden alınmış tüm can kadınlara selam olsun..."

BEREN SAAT "Kadınlar beraber çıkacak aydınlığa. Sabırla, kararlılıkla, ezmeden, çelmeden... Esas meselemizin cinsiyet eşitsizliğini gelecek kuşaklara aktarmak isteyen ve ne yazık ki araç olarak da yine kadınları kullanan; güçlü kadın figürleri hayatın her alanından dışlamaya niyet etmiş, çağ dışı zihniyetle mücadele etmek olduğunu unutmadan... Atiye'nin yaratıcı ve üretken kadınlarından gülümseyen bir 8 Mart albümü... Dünya Emekçi Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. "

BEREN SAAT

NİLÜFER "Bütün kadınların #8martdünyakadınlargünü kutlu olsun Kadınlarımız ister büyükşehirlerde ister kırsal kesimde yaşıyor olsunlar eğitim alan, mesleği olan, parasını kazanan kadın güçlü kadındır. Her gün yüreğim ağzımda izliyorum haberleri, gazete sayfalarında gözlerim gezinirken içimde bir huzursuzluk , bugün de bir hemcinsim bir erkek şiddetine maruz kaldı mı diye? Artık bu son olsun dediğimiz her acının ardından bir daha, bir daha, bir daha yüzümüze çarpıyor gerçekler. Kadına olan her tür şiddeti, cinsiyet ayrımcılığını, kadını ikinci sınıf gören zihniyeti şiddetle kınıyorum. Ve son bulmasını diliyorum. Birlik olalım güçlü olalım. #dünyayıkadınlarkurtaracak "

BENGÜ "Kadınlar en büyük mutlulukların ardındaki kahramanlardır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"

SEDA BAKAN "İyi çocuklar yetiştirelim anneler, sevmeyi öğretelim. Merhameti, saygıyı, ev işi yapmayı, yardımlaşmayı, kendi tabağını kaldırmayı... Aldığı şeyi yerine bırakmayı... Gerektiğinde vazgeçmeyi... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü..."

ESRA EROL Ülkelerin ve insanların kaderini, kadınların kaderi belirler... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun...