Ünlü isimlerden 'af yasası'na tepki! 'Yazıklar olsun'

Ceza İnfaz düzenlemesi TBMM’de kabul edildi. TBMM'de kabul edilen yasa ile; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak.

Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

Kamuoyunda "af yasası" olarak bilinen infaz düzenlemesi sosyal medyada tepki çekti. Ünlü isimler bu yasayla ilgili #ÇocukİstismarınınAffıOlmaz hashtag'i ile düşüncelerini paylaştılar.

İşte ünlülerin karara tepki paylaşımları...

Gökhan Özoğuz açıklamasında "insanın boğazı düğünleniyor" diyerek tepkisini ortaya koydu.



Mert Fırat da "yazıklar olsun adaletinize" diyerek tepki gösterdi.

Hande Doğandemir de tepki gösteren isimler arasındaydı.



Ayşegül Aldinç de sosyal medyada paylaşım yaptı.



Nurgül Yeşilçay yasanın geçmesine sert çıktı.





