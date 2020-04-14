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Ünlü isimlerden 'af yasası'na tepki! 'Yazıklar olsun'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 14:27 | Son Güncelleme

İnfaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Ünlü isimler bu karara tepki gösterdi.

Ünlü isimlerden 'af yasası'na tepki! 'Yazıklar olsun'

Ceza İnfaz düzenlemesi TBMM’de kabul edildi. TBMM'de kabul edilen yasa ile; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak.

Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

Ceza İnfaz düzenlemesi TBMM’de kabul edildiCeza İnfaz düzenlemesi TBMM’de kabul edildi

Kamuoyunda "af yasası" olarak bilinen infaz düzenlemesi sosyal medyada tepki çekti. Ünlü isimler bu yasayla ilgili #ÇocukİstismarınınAffıOlmaz hashtag'i ile düşüncelerini paylaştılar.

İşte ünlülerin karara tepki paylaşımları...

Gökhan Özoğuz açıklamasında "insanın boğazı düğünleniyor" diyerek tepkisini ortaya koydu.
2

Mert Fırat da "yazıklar olsun adaletinize" diyerek tepki gösterdi.

3

Hande Doğandemir de tepki gösteren isimler arasındaydı.
4

Ayşegül Aldinç de sosyal medyada paylaşım yaptı.
5

Nurgül Yeşilçay yasanın geçmesine sert çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
af yasası, ÇocukİstismarınınAffıOlmaz,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
TEZ ZAMANDA SİZİNDE O DÖRT DUVAR ARASINA GİRMENİZ DİLEĞİYLE OZAMAN ANLARSINIZ KLAVYE KAHRAMANLARI
Çocuğa tecavüz edenler öldürülmeli neden salıyorsunuz gebersinler orada..
bu hukumete yaziklar olsun
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