Ünlü isimlerden Anneler Günü mesajları! Beren Saat'tan ilginç not

Anneler Günü'nde herkes annesiyle bir pozunu sosyal medyadan paylaşım duygularını takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü isimler de anneleriyle ve çocuklarıyla olan pozları paylaşarak duygusal açıklamalara imza atıyor. Pınar Altuğ'dan Demet Şener'e, Kerem Alışık'tan Ezgi Sertel'e kadar pek çok ünlü isim yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyada duygularını paylaşıyor. Kimisi ilk kez anneler günü kutlarken kimisi annesiz günlerine dair burukluklarını yazıyor. İşte ünlü isimlerin Anneler Günü paylaşımları...

'Anneler Günü'nde hep bir yanım buruk'

Beren Saat Beren Saat paylaşımında şunları yazdı: "Ben size gelemiyorum ama nihayet siz Cadde’de yürüyüş yapabileceksiniz. Bilincim sizinle olacak. Doğa ana ne yaptığımızı düşünmemiz için odalarımıza yolladı bizi. Hatalarımızı anlayana kadar da çıkartmayacak belli ki. Hasret çekmeyi öğrendi bilmeyenlerimiz; kaynaklarımızı ve enerjimizi doğru kullanmayı, detaylara takılmamayı öğrendik. Kelebek etkisinin hasta bir bünyede nasıl sonuçlar yarattığını, birbirimize karşı sorumluluklarımızın çok ciddi olduğunu anlamaya başladık. Bugüne ailesinden birini kaybetmemiş, şanslı bir gezegen sakini olduğum için ve doğru isleyen sağlık sistemimiz için Evren’e teşekkür ederek başlıyorum. Bu yıl Anneler Günü’ne denk gelen Efe’nin Doğum Günü için Annesi Nil Güray’a onu sarmalayacak sevgi enerjisi gönderiyorum. Bugünü annesinden ayrı geçirmek durumunda kalan herkese moleküllerimden biraz biraz gönderiyorum. Siz de zaman ayırın bedeniniz yanında olamasa da bilincinizle annenizin frekansını yakalayın. Onlar titreşimlerimizi hep hisseder. Kolektif Anne Sevgisi Meditasyonu yapalım. Biz buradan çıkarız, biraz sabır. Annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun, bu ayrı geçirilen son günümüz olsun.

Pınar Altuğ Anneler Günü'nde ünlü isimler de duygularını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyorlar. Pınar Altuğ hem kızının hem annesinin fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Anneler Günü'nde hep bir yanım buruk. Annemi özlüyorum çünkü. Ama dünyanın en güzel kelimesiyle hitap edilme sebebim; kucağıma geldiği günden beri de anlamı çok başka...."

Kerem Alışık Kerem Alışık ise annesinin fotoğrafını paylaştı ve şunları yazdı: "Canım anneciğim; yine sensiz bir Anneler Günü... Kanlıca'dayım, evin rıhtımında. Sen yoksun. Anne kokan çiçekler var etrafımda... Bir görsen, nasıl da kendini Çolpan yıldızı zanneden kuşlar uçuşuyor havada. Sen gidince gökyüzünü bana kapattılar anne, Çolpan yıldızına ulaşamıyorum. Ellerini özledim anne, senin o ellerin gibisi yoktur, oğlunun yüreğine yüreğine dokunur. Ben hiçbir yere gidemedim, elinin değdiği yerlerde kaldım anne."

Demet Şener Demet Şener ise duygularını şöyle ifade etti: "Başta kendi annem olmak üzere, anne olan, olmayan, içinde annelik şefkati barındıran tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum."

Sinem Uslu Sinem Uslu da hem annesini hem kendi çocuklarını paylaşarak şunları yazdı: "Nenninennilerin en güzeli... Benim canım anacığım... Allah seni başımızdan eksik etmesin. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Anneler Günün kutlu olsun..."

Gonca Vuslateri Gonca Vuslateri duygularını şöyle ifade etti: "Annem... Ne olduysa olmuştur anne ile kızı arasında. Her anne bir zaman çocuktu. Seni çocukluğundan öpüyorum sevgili Züleyha'm. Annem... Suya bırakılan kırmızı kalpsin sen... Kıyısız... Tüm dalgalarına teşekkür ederim."

Zafer Algöz Zafer Algöz ise şunları yazdı: "Anneciğimi ve bütün anneleri özlem, içtenlikle sarıp, öpüyorum. Teşekkürler... Bize en büyük anneliği yapan doğa anaya da sonsuz saygılarımı gönderiyorum."

Nazan Şoray da yaptığı paylaşımla beğeni topladı! Şoray "Her gün aklımızdasın... Hele bir arada olunca… Senden bahsetmek iyi geliyor sanki. Ama diğer günler beyninin bir yerinde sürekli kendini hatırlatan bir sızı... Türkân- Nazan- Figen..." yazdı.

Mesut Akusta Mesut Akusta ise annesini paylaşarak "Karşılıksız sevgi ve fedakarlığın simgesi olan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." yazdı.

Müge Boz İlk kez anneler gününü kutlayan Boz ise "İlk anneler günüm, çok heyecanlıyım! Daha dün gibi minik Vina'm karnımda yürüyüşler yapıyorduk. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun." dedi.

Süha Uygur Süha Uygur da duygusal bir fotoğrafla duygularını şöyle ifade etti: Hepimiz turnelerde dünyaya geldik... Turne yollarında, kulis arkalarında, otel odalarında çok zor şartlar içinde hem çalışıp, hem de bizleri büyüttünüz... Hakkınızı ödeyemeyiz 'Anne'... Sizin ve tüm annelerin günü kutlu olsun...

Atilla Atasoy Atilla Atasoy'un paylaşımı ise şöyle: Anneler günü kutlu olsun... Annem Mücevher gibi, aramızda olmayanlara rahmet olsun... Sevgi, saygı, minnet ve özlemle...

Berk Oktay Berk Oktay ise kısa bir notla annesini paylaştı: Benim cennet kokulum... Seni seviyorum, Anneler Günün kutlu olsun.

Reha Özcan Reha Özcan da paylaşım yapan ünlüler arasındaydı! Özcan "İşte benim biricik anam... Günün kutlu olsun anam. Aydınlık yüzlü, Cumhuriyet kadını, 50'li yıllarda mini eteğiyle Beyoğlu'nda gezerken, 2000'li yılların İstanbul'una tahammül edemeyip, Akçay’a yerleşen, çiçek kokulu, kocaman yürekli anam..." yazdı.

Eser Yenenler-Berfu Yenenler Eser Yenenler-Berfu Yenenler çifti de paylaşım yaptı. Eser paylaşımında "Karıcığım; ilk Analar Günün kutlu olsun" yazarken Berfu ise "Anneler Günü için ilk hediyemi almış kocalık. Canım kocalık; neler de düşünürmüş..." yazdı.