Ünlü isimlerden Anneler Günü paylaşımları

Cansu Tosun

Ve ben tekrar çocuk hissettim kendimi... Şımarabilmek ve ne yaparsan yap seni her zaman sevecek... Biliyorsun ya işte o duyguyu çok seviyorum. Şükür... Anneanem gittiğinde "Anne gibisi yokmuş, kimse seni o kadar düşünmüyor" demiştin... Anneler; siz çok ama çok yaşayın ve bırakın biraz da biz sizi şımartalım. Ne güzel bir anneanne oldun. Benim de ilk 'Anneler Günü'm ve bu kadar önemli bir gün olduğunu daha iyi idrak ettim. Çünkü evet gecen gündüzün birbirine karışabiliyor... Senden daha önemli biri var hayatında ve ne olursa olsun onun için her saniye en güzelini en iyisini diliyorsun ve yapıyorsun. Severek yapıyorsun. Anne, 'Anneler Günü'n kutlu olsun. Marsel teşekkür ederim bana geldiğin ve benim "Asla yapamam" dediğim şeyleri yaptırıp gücüme güç kattığın için... Tüm annelerin ve kendi evladı olmadığı halde etrafındaki tüm evlatlara, canlılara şefkat sevgi ve saygı ile yaklaşan herkesin 'Anneler Günü' kutlu olsun. Şükür...