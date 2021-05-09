Ünlü isimlerden Anneler Günü paylaşımları

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları anlamlı mesajlar ve fotoğraflarla kutladı.
İşte sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar...
Ünlülerin Anneler Günü paylaşımları
Mithat Can
Anne sevgisi...
Işın Karaca
Ve benim güzel annem... Cesur annem... Öğrenmeye ve öğretmeye bayılan akıllı annem... Bugünler geçecek, ayrı ülkelerde olmayacağız. Sana kocaman kocaman sarılcaz... Bana öğrettiğin her değer için binlerce kez teşekkür ederim. İyi ki senin kızın olarak dünyaya geldim. 'Anneler Günü'n kutlu olsun. Çok özel bir kadınsın. Çok özel bir insansın. En iyi arkadaşım, sırdaşım, dert ortağım, canım annem. Seni çok seviyorum.
Demet Şener
Başta canım annem Naime Şener olmak üzere; doğurmuş, doğurmamış, yüreğinde annelik duygusunu taşıyan, vicdanlı, güçlü ve sevgi dolu tüm kadınların 'Anneler Günü kutlu olsun.
Bülent Şakrak
Annem ve çocuklarımın annesi... Gerisi iyilik, sağlık...
Canan Ergüder
Başta bana anne olmayı öğreten, ihtiyaç duyduğum her anda yanımda olan bu muhteşem kadınların ve herhangi bir canlıya annelik duygusu beslemiş tüm kadınların 'Anneler Günü'nü kutlarım.
Cansu Tosun
Ve ben tekrar çocuk hissettim kendimi... Şımarabilmek ve ne yaparsan yap seni her zaman sevecek... Biliyorsun ya işte o duyguyu çok seviyorum. Şükür... Anneanem gittiğinde "Anne gibisi yokmuş, kimse seni o kadar düşünmüyor" demiştin... Anneler; siz çok ama çok yaşayın ve bırakın biraz da biz sizi şımartalım. Ne güzel bir anneanne oldun.
Benim de ilk 'Anneler Günü'm ve bu kadar önemli bir gün olduğunu daha iyi idrak ettim. Çünkü evet gecen gündüzün birbirine karışabiliyor... Senden daha önemli biri var hayatında ve ne olursa olsun onun için her saniye en güzelini en iyisini diliyorsun ve yapıyorsun. Severek yapıyorsun. Anne, 'Anneler Günü'n kutlu olsun. Marsel teşekkür ederim bana geldiğin ve benim "Asla yapamam" dediğim şeyleri yaptırıp gücüme güç kattığın için... Tüm annelerin ve kendi evladı olmadığı halde etrafındaki tüm evlatlara, canlılara şefkat sevgi ve saygı ile yaklaşan herkesin 'Anneler Günü' kutlu olsun. Şükür...
Merve Özbey
Doğurmuş, doğurmamış, kendi vicdanı ve ruhu anne olan tüm kocaman yürekli kadınların ve bir cana, evlada anne şevkatiyle sarılabilen erkeklerin de 'Anneler Günü' kutlu olsun.
Seda Sayan
Canım annem ve anne yarım ablam sizi çok seviyorum. 'Anneler Günü'nüz kutlu olsun.
Merve Boluğur
Dünyalar güzeli annemin 'Anneler Günü'nü kutlarım ve tabii diğer annelerin de...
Oktay Kaynarca
Kendi annemin nezdinde başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerin 'Anneler Günü'nü kutluyorum.
Ebru Akel
Annem... Güçlü, renkli, kararlı, sevgi denizi annem... Fedakar, dürüst, çalışkan, bitanem... Senin kızın olmam bu hayatta bana binlerce artı... Seni çok seviyorum. Ben doğdum sen 3. kez anne oldun, ablalarım küçük annelerim oldular. Eren'im doğdu ben anne oldum. Şükürler olsun... Tüm annelerin, hayatıma dokunmuş tüm değerleri annelerin/kadınların 'Anneler Günü'nü kutluyorum.
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