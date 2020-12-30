Ünlü isimlerden Aylin Sözer isyanı

Ünlü isimleri de yaşanan olaya ardından mesajlar yayınladı.

Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları!

HADİSE Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak öldürüldü.

BERGÜZAR KOREL 'YETER, YETER, YETER!' diye haykırıyoruz hep birlikte. Kimse duymuyor mu? Bir kadın yakılarak öldürüldü.

HALUK LEVENT İçimizde gülecek bir şey bırakmadı bu iblisler. Her gün her gün. Lanet olsun ya!

MERT FIRAT Bu ülkede bugün bir kadın eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldü. #AylinSözer... Bu ükede bugün başka bir kadın eşi tarafından başından vurularak öldürüldü. #SeldaTaş... Bu ülkede bugün başka bir kadın oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. #VesileDönmez... Kadın cinayetlerini durduracağız! Bu utanç hepimizin...

ÇAĞLA ŞIKEL Mesela artık bu yaşananların bir son bulması ve bir daha yaşanmaması için gerekli cezalar verilse mi?

ALİŞAN Karısını, sevgilisini döven, şiddet gösteren arkadaşınızsa; arkadaşlığınızı bitirin. Camianızdaysa uzaklaştırıp, çalışmasını engelleyin. Akrabanızsa; konuşmayın, reddedin. Komşunuzsa ya da sokakta böyle bir şey görürseniz polise ihbar edin. Allah bunların belasını versin. Bitmediler şerefsizler.