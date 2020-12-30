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Ünlü isimlerden Aylin Sözer isyanı

30.12.2020 16:07 | Son Güncelleme:
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Öğretim üyesi Aylin Sözer'i canice katledilmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Milyonlarca kişi sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Ünlü isimleri de yaşanan olaya ardından mesajlar yayınladı.

Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları!

HADİSE

HADİSE
Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak öldürüldü.

BERGÜZAR KOREL

BERGÜZAR KOREL
'YETER, YETER, YETER!' diye haykırıyoruz hep birlikte. Kimse duymuyor mu? Bir kadın yakılarak öldürüldü.

HALUK LEVENT

HALUK LEVENT
İçimizde gülecek bir şey bırakmadı bu iblisler. Her gün her gün. Lanet olsun ya!

MERT FIRAT

MERT FIRAT
Bu ülkede bugün bir kadın eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldü. #AylinSözer... Bu ükede bugün başka bir kadın eşi tarafından başından vurularak öldürüldü. #SeldaTaş... Bu ülkede bugün başka bir kadın oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. #VesileDönmez... Kadın cinayetlerini durduracağız! Bu utanç hepimizin...

ÇAĞLA ŞIKEL

ÇAĞLA ŞIKEL
Mesela artık bu yaşananların bir son bulması ve bir daha yaşanmaması için gerekli cezalar verilse mi?

ALİŞAN

ALİŞAN
Karısını, sevgilisini döven, şiddet gösteren arkadaşınızsa; arkadaşlığınızı bitirin. Camianızdaysa uzaklaştırıp, çalışmasını engelleyin. Akrabanızsa; konuşmayın, reddedin. Komşunuzsa ya da sokakta böyle bir şey görürseniz polise ihbar edin. Allah bunların belasını versin. Bitmediler şerefsizler.

SUNAY AKIN

SUNAY AKIN
Biliminsanı Aylin Sözer, eski erkek arkadaşı tarafından yakılarak katledildi... Neredeyse her gün bir kadın öldürüldü bu yıl... Yılın şu son iki gününü bir kadının daha vahşice katledildiği haberini almadan kapatsak!.. Kadın cinayetleri konusunda ne yazık ki böyle bir temennide bulunacak kadar zavallı, acınacak ve korkunç bir durumdayız... Ruhu şad olsun kardeşimizin, bu utanç insan olan, olabilen herkese yeter...
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